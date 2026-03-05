Βασίλης Μπισμπίκης: Δεν άλλαξε τίποτα μετά το έμφαγμα, γιατί δεν έπαθε ζημιά η καρδιά µου

Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι ένας καλλιτέχνης που έχει μάθει να λέει τα πράγματα με το όνομά τους και έχει διδαχτεί πολλά από τις περιπέτειες που έχει βιώσει στη ζωή του.

Πριν από δύο χρόνια, ο καταξιωμένος ηθοποιός που πρωταγωνιστεί αυτή τη σεζόν στη δραματική σειρά του ALPHA, «Porto Leone», πέρασε έμφραγμα και παραδέχτηκε, μιλώντας στην Αthens Voice ότι δεν του άφησε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά. Στην ίδια συνέντευξη, ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε μιλήσει και για την περίοδο της «σκληρής αλητείας» του.

«Αν κάποιος έχει ανάγκη, να πάρει και ψυχοφάρμακα. Εγώ είμαι μέσα, το πιστεύω. Πολλοί άνθρωποι θα είχαν σωθεί αν έπαιρναν τα κατάλληλα φάρμακα σε προηγούμενες εποχές. Τώρα αρχίζει και σπάει λίγο αυτό το απόστημα του τύπου “τι είμαι, τρελός, για να πάω σε ψυχίατρο;”. Κατάλαβες; Υπάρχει αυτό το ταμπού. Εγώ σώθηκα µ’ αυτά. Σώθηκα», δήλωσε για τα 10 χρόνια ψυχοθεραπείας που έχει κάνει στη ζωή του.

Παράλληλα μιλώντας για την πατρότητα παραδέχτηκε: «Η πατρότητα μετατόπισε λίγο τις ευθύνες. Με έναν τρόπο, μαζεύτηκα. Όχι πολύ, αλλά μαζεύτηκα. Ευαισθητοποιήθηκα. Δηλαδή έχω αδυναμία στον γιο µου τεράστια, οπότε λέω “να ζήσω και λίγο παραπάνω, να δούμε, να χαρεί και το παιδί κι εγώ”».

«Έπαθα το έμφραγμα στα 47. Τι να πω τώρα γι’ αυτό; Το ίδιο είναι. Δεν άλλαξε τίποτα, γιατί δεν έπαθε ζημιά η καρδιά µου. Έβαλα πέντε στεντ, ανοίξανε αυτό που είχε κλείσει, αλλά δεν µου άφησε ζημιά. Τώρα προσπαθώ κάπως ν’ αλλάξω τρόπο ζωής. Κι αυτό έχει να κάνει µε το νοιάξιµο για το παιδί µου και για τους ανθρώπους», δήλωσε στη συνέχεια για τη σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

«Είναι ιεροτελεστία για µένα το φαγητό. Το αγαπάω πάρα πολύ. Μου αρέσει να ψήνω και να κάνω παρέες. Είμαι ανοιχτός στη φιλία. Η φιλία αξιακά είναι πολύ ψηλά, πιο ψηλά απ’ όλα για µένα. Έχω θέμα µ’ αυτό και µου αρέσει να φροντίζω τους ανθρώπους γύρω µου, να τους κάνω χαρούμενους. Αγαπάω τους ανθρώπους. Από εκεί ξεκινάει. Τους αγαπάω. Δεν κρίνω τους ανθρώπους εύκολα εγώ», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Βασίλης Μπισμπίκης.

«Κρίνουν πάρα πολύ. Είναι πολύ σπαστικό πράγμα αυτό. Με ξεπερνάει. Βγάζουν πολύ σκ@@@ από το στόμα τους οι άνθρωποι για τους άλλους ανθρώπους. Όχι µόνο στην τηλεόραση. Και στις παρέες το βλέπουμε. Κι ένας από τους λόγους που οι παρέες µου είναι από την Κρήτη είναι ότι οι Κρητικοί πολύ δύσκολα θα μιλήσουν άσχημα για άλλον άνθρωπο», δήλωσε στη συνέχεια ο σύντροφος της Δέσποινας Βανδή.