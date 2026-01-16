Βασίλης Μπισμπίκης: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου του – «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου»

Μία πολύ ξεχωριστή ημέρα είναι η Παρασκευή (16.01.2026) για τον Βασίλη Μπισμπίκη. Ο γιος του δημοφιλούς ηθοποιού, Μιχάλης έχει τα γενέθλιά του.

Ακριβώς πριν από 13 χρόνια, ο Βασίλης Μπισμπίκης έγινε πατέρας για πρώτη φορά, όταν η τότε σύντροφός του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη έφερε στον κόσμο τον γιο τους.

Την Παρασκευή ο μικρός Μιχάλης γιορτάζει τα 13α γενέθλιά του.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, θέλοντας να ευχηθεί και δημόσια στον μονάκριβο γιο του.

Για τον λόγο αυτό, δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο, πατέρας και γιος ποζάρουν στον φακό αγκαλιασμένοι, με τον ηθοποιό να γράφει: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου».

View this post on Instagram A post shared by Vasilis Bisbikis (@bisbikis.vasilis)

Ο Βασίλης Μπισμπίκης το 2006 παντρεύτηκε με την Κωνσταντίνα Μπεκιάρη και ο γιος τους ήρθε στη ζωή το 2013. Το ζευγάρι χώρισε οριστικά το 2021, με τον ηθοποιό να διατηρεί άψογες σχέσεις με το παιδί του.