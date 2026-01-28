Βασίλης Τερλέγκας: Αν είναι να παρεξηγηθώ επειδή αγαπώ τον Χριστό, τότε ας γελάνε

Ο Βασίλης Τερλέγκας έχει βαθιά πίστη στον Θεό και αναφέρθηκε σε αυτήν σε πρόσφατη συνέντευξή του. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και στη δικαστική διαμάχη που είχε πρόσφατα ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε την Τετάρτη (28.01.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον Alpha. Μάλιστα, ο Βασίλης Τερλέγκας τόνισε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν γελάνε επειδή αγαπάει τον Χριστό.

«Αν είναι να παρεξηγηθώ επειδή αγαπώ τον Χριστό, δηλαδή την απόλυτη αλήθεια και τον απόλυτο σεβασμό και τον τέλειο δημιουργό μου, τότε ας γελάνε. Χαρά παίρνω. Πολλοί συνάδελφοι το έχουν δει το έργο και γι’ αυτό μιλάνε, ξέρουν για τι μιλάνε», είπε αρχικά, ο λαϊκός ερμηνευτής.

Σχετικά με τον Άρη Μουγκοπέτρο και τη δικαστική διαμάχη με την μητέρα των παιδιών του, ο Βασίλης Τερλέγκας αναρωτήθηκε αρχικά: «Πώς να μη δικαιωθεί ένα καταπληκτικό παιδί, το οποίο μάλλον τραβάει πολύ μεγάλα ζόρια ψυχολογικά; Τελευταία δεν τον βλέπω καλά».

«Τι ζήτησε ο άνθρωπος; Να βλέπει τα παιδιά του. Τι νόμοι είναι αυτοί που απαγορεύουν στον πατέρα να κυριαρχεί πάνω στα παιδιά του και να είναι ο στυλοβάτης των παιδιών του; Τι ζητάει; Τα παιδιά του», συμπλήρωσε, τέλος, ο λαϊκός τραγουδιστής στις τηλεοπτικές του δηλώσεις.