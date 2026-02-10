Βασίλης Θωμόπουλος: «Μου κάνει εντύπωση που ο Γιάννης Σμαραγδής είπε ότι δεν γνωρίζει τον Γιάννη Στάνκογλου»

«Ο Γιάννης Στάνκογλου δεν είπε κάτι κακό, είπε απλά ότι ο Γιάννης Σμαραγδής δεν είναι από τους αγαπημένους του σκηνοθέτες», δήλωσε ο Βασίλης Θωμόπουλος σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε.

Ο γνωστός σκηνοθέτης μίλησε την Τρίτη (10.02.2026) στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Ηλία Σκουλά. Ο Βασίλης Θωμόπουλος απάντησε, μεταξύ άλλων, για τον Πέτρο Φιλιππίδη, τον Γιάννη Στάνκογλου και τον Γιάννη Σμαραγδή.

«Ετοιμάζω κάτι τηλεοπτικό, για μία κωμική αστυνομική σειρά, και ελπίζω να τα καταφέρω», είπε αρχικά ο Βασίλης Θωμόπουλος.

Ο Βασίλης Θωμόπουλος είπε στη συνέχεια: «Ο Γιάννης Στάνκογλου δεν είπε κάτι κακό, είπε απλά ότι ο Σμαραγδής δεν είναι από τους αγαπημένους του σκηνοθέτες. Μου κάνει εντύπωση που ο Γιάννης Σμαραγδής είπε ότι δεν γνωρίζει τον Γιάννη Στάνκογλου».

Κλείνοντας, ο Βασίλης Θωμόπουλος είπε: «Δεν τον είδα εδώ τον Πέτρο Φιλιππίδη. Πιστεύω ότι πολλοί παραγωγοί θέλουν να συνεργαστούν με τον Πέτρο Φιλιππίδη, ήταν ένας άνθρωπος που είχε διαδρομή στο θέατρο. Το θέμα είναι να το αποφασίσει ο ίδιος και να ακολουθήσει και ο κόσμος. Εγώ δεν έχω καμία επικοινωνία μαζί του».