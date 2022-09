Από την Helen Mirren έως την Claire Foy πολλά διάσημα πρόσωπα απεικόνισαν τη Βασίλισσα Ελισάβετ σε διάφορες περιόδους της βασιλείας της. Ερμηνείες που κέρδισαν Όσκαρ και Έμμυ, αλλά και ηθοποιοί που κατάφεραν να κάνουν λίγο πιο «προσιτή» μια Βασίλισσα στους υπόλοιπους… κοινούς θνητούς.

Οι 8 ηθοποιοί – «Βασίλισσες» κατάφεραν με τις ερμηνείες τους να δώσουν μια εσωτερική ματιά στην ζωή και τον ψυχισμό της Ελισάβετ, μιας Βασίλισσας που από πολύ μικρή έπρεπε να ζει με βάση το πρωτόκολλο.

Jeannette Charles

H Jeannette Charles αξίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση αυτής της λίστας, καθώς μοιάζει υπερβολικά στην Βασίλισσα Ελισσάβετ. Δεν είναι βέβαια μόνο αυτός ο λόγος. Η ηθοποιός έχει υποδυθεί τη μονάρχη περισσότερες φορές από οποιαδήποτε άλλη ηθοποιό και γι’ αυτό το λόγο, έχει κερδίσει τη δική της θέση στο Βιβλίο με τα Ρεκόρ Γκίνες.

Jeannette Charles has been playing Queen Elizabeth in movies and TV shows for nearly 50 years.

Οι ταινίες στις οποίες έχει… φορέσει στέμμα, είναι πολλές. Ορισμένες από αυτές είναι το Queen Kong (1976), The Rutles’ movie All You Need Is Cash (1978), National Lampoon’s European Vacation (1985), The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988) και Austin Powers in Goldmember (2002).

That's not the Queen.

Her name is Jeannette Charles she was Queen Elizabeth's impersonator for 50 years. pic.twitter.com/W05KUsV8ob — Z̷o̷0̷o̷L̷ S̷a̷N̷ (@Zool_San) August 21, 2022

Helen Mirren

Τον θρήνο για τον θάνατο της πριγκίπισσας Diana αναπαράστησε μέσα από την ερμηνεία της, μία σπουδαία ηθοποιός, η Helen Mirren. Με μια πιο ανθρώπινη ματιά στην Βασίλισσα Ελισάβετ, η ηθοποιός κατάφερε να αποσπάσει το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου

«Ερευνούμε μια πολύ δύσκολη περίοδο στη ζωή σας. Ελπίζω να μην είναι πολύ τρομερό για σας», είχε γράψει η ίδια η ηθοποιός σε γράμμα προς την βασίλισσα. «Της έγραψα ότι κατά τη διάρκεια της ταινίας διαπίστωσα ότι ο σεβασμός μου γι’ αυτήν μεγάλωνε και ήθελα να το ξέρει. Εκείνη απάντησε μέσω της γραμματέας της. Πραγματικά ανακουφίστηκα με αυτό το γράμμα», συνέχισε.

Η Βασίλισσα από την πλευρά της την κάλεσε σε δείπνο στο Παλάτι, ωστόσο η ηθοποιός δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Emma Thompson

Μια συναισθηματική ερμηνεία της Βασίλισσας μας χάρισε η Emma Thompson, μέσα από ένα επεισόδιο της ανθολογικής σειράς που δημιουργήθηκε από το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο, Sky Arts.

Η ταινία αφορά μια δύσκολη στιγμή της ζωής της Ελισάβετ, όταν το 1982, ένας άντρας με σχιζοφρένεια μπήκε παράνομα στο Μπάκιγχαμ και στο δωμάτιο της, ενώ αυτή κοιμόταν. Οι δυο τους μίλησαν για λίγο, χωρίς να τον καταλάβει η ασφάλεια…

Jane Alexander

Η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός υποδύθηκε τη Βασίλισσα στην τηλεοπτική ταινία του 2011 William & Catherine: A Royal Romance.

Η ιστορία αφορούσε την γνωριμία της Κέιτ Μίντλετον και του πρίγκιπα Ουιλιαμ και φυσικά η Βασίλισσα δεν θα μπορούσε να λείπει.

Sarah Gadon

Την έφηβη πριγκίπισσα Ελισάβετ μας παρουσίασε η Sarah Gadon στο «A Royal Night Out». Η υπόθεση αφορά την περίοδο που η Βασίλισσα μαζί με τη μικρή αδερφή της, Μαργαρίτα βγαίνουν για πρώτη φορά έξω από το Μπάκιγχαμ, ανήμερα των εορτασμών για τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στις 8 Μαίου του 1945 και ζουν για ένα βράδυ σαν «κοινές θνητές».

Η Sarah Gadon δίνει πολύπλευρη μορφή στην Βασίλισσα. Από την μία πλευρά αυστηρή και ανέκφραστη και την άλλη, γλυκιά και ζεστή.

Claire Foy

Ξεκινώντας την περίοδο του «The Crown», όπου η Βασίλισσα ενσαρκώνεται σε διάφορες φάσεις της ζωής της από διαφορετική ηθοποιό, η νέα ηθοποιός, Claire Foy ήταν η πρώτη που την υποδύθηκε στη πρώτη και τη δεύτερη σεζόν της σειράς του Netflix.

Το μεγάλο ταλέντο της ηθοποιού έγινε φανερό μέσα από τον ρόλο αυτό, αφού κατάφερε να δείξει πόσο δύσκολο είναι να αναλαμβάνεις τον ρόλο της Βασίλισσας από μικρή ηλικία, την αποφασιστικότητα που χρειάζεται, το αίσθημα του καθήκοντος που είχε η Ελισάβετ και τον τρόπο που διαχειριζόταν κάθε πρόβλημα, χωρίς πολλά λόγια και πάντα βάζοντας μπροστά το πρωτόκολλο.

Olivia Colman

Συνεχίζοντας, στην Στην 3η και την 4η σεζόν της σειράς, η Olivia Colman διαδέχτηκε στον ρόλο την Claire Foy. Η ηθοποιός ενσάρκωσε μία πιο ώριμη εκδοχή της Βασίλισσας Ελισάβετ, αφού απεικόνισε τη ζωή της στα μέσα της δεκαετίας του 1960.

Η ηθοποιός κέρδισε Χρυσή Σφαίρα και Έμμυ για την εξαιρετική της ερμηνεία στη σειρά, που ακροβατούσε ανάμεσα σε χιούμορ και δράμα.

Imelda Staunton

Ακολουθώντας τα βήματα της ερμηνείας της Βασίλισσας Ελισάβετ από την Olivia Colman στο The Crown, η Imelda Staunton πρόκειται να υποδυθεί την μονάρχη στις δύο τελευταίες σεζόν της σειράς.

Αν και η πέμπτη σεζόν δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, το Netflix έχει ήδη αποφασίσει την… μελλοντική του Βασίλισσα.