Βάσω Λασκαράκη: Όταν χώρισα με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ήταν μια χρονιά πάρα πολύ περίεργη, πάρα πολύ δύσκολη

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Βάσω Λασκαράκη και μίλησε τόσο για τον χωρισμό της από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη όσο και για τη γνωριμία της με τον Λευτέρη Σουλτάτο.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το διάστημα που χώρισε από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ήταν μία δύσκολη περίοδος για εκείνη και είχε επιλέξει να μην την επικοινωνήσει με τον περίγυρό της. Παράλληλα, η Βάσω Λασκαράκη δήλωσε ότι ο έρωτας για τον Λευτέρη Σουλτάτο δεν ήταν κεραυνοβόλος αλλά εξελίχθηκε σιγά σιγά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το διαζύγιό της; από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη δήλωσε: «Εντάξει, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, ήμουν full πιεσμένη, αλλά δεν άφηνα καθόλου… Έκανα εργασιοθεραπεία νομίζω. Πρέπει να είμαι καλά, δηλαδή δεν πρέπει να αφήσω να καταρρακωθώ εγώ, να είμαι χάλια, να πέσω. Οπότε αυτό με κρατούσε σε μια εγρήγορση. Γενικώς, είμαι κι ένας άνθρωπος που δεν θέλω να ξέρει ο άλλος τι έχω. Δεν μ’ αρέσει και πολύ αυτό. Άσχετο τώρα αν πάω και πονάει το στομάχι μου στο γύρισμα. Αλλά τα άλλα που είναι πιο βαριά και πρέπει να εκτεθείς πολύ, δεν τα λες εύκολα».

«Οπότε τα κρατούσα λίγο έτσι, ότι λίγο είναι από την κούραση, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Ήμασταν και σε φοβερό τρέξιμο, σε φοβερή πίεση με τα δεκάωρα γυρίσματα και κάναμε το χαβαλέ μας κανονικά. Σίγουρα, μπορεί να υπήρχαν μέρες που να ήμουν λίγο πιο πεσμένη και εκεί να αναρωτιόντουσαν τι έχω. Εντάξει, το κατάλαβαν μετά τι έχω. Ουδέν κρυπτό…», πρόσθεσε η Βάσω Λασκαράκη.

«Ήταν μια χρονιά πάρα πολύ περίεργη, πάρα πολύ δύσκολη. Τι μου μάθε εκείνη η χρονιά; Ότι η ζωή συνεχίζεται. Δεν έρχεται το τέλος της ζωής, έρχεται μόνο όταν έρχεται πραγματικά το τέλος. Όλα στη ζωή έρχονται για κάποιον λόγο. Πρέπει να τα παλέψεις, να τα προσπεράσεις. Δεν μπορείς με το παραμικρό να τα παρατάς. Δεν εννοώ τώρα για απώλειες ανθρώπων, αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα που μπορείς να πας παρακάτω, μπορείς να συνεχίσεις, αυτά πρέπει να τα διαχειρίζεσαι με ψυχραιμία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και νομίζω ότι αυτό που έμαθα εκείνη τη χρονιά είναι αυτό που λένε όλοι οι ψυχοθεραπευτές. Ότι το μεγαλύτερο προτέρημα σε αυτή τη ζωή είναι να είσαι ευέλικτος. Να μπορείς να διαχειριστείς αυτά που έρχονται που δεν τα περιμένεις, τις καταστάσεις με ψυχραιμία. Και το να μπορείς να επιβιώσεις μέσα στην ασάφεια είναι πολύ μεγάλο προτέρημα. Που είναι κάτι που όλους τους ανθρώπους τους βασανίζει. Κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να τα έχω όλα και να ξέρω τι μου γίνεται.», δήλωσε παράλληλα.

«Ήταν μια γενικότερη ασάφεια. Ζούσα σε μια θολούρα, σε μια αναμπουμπούλα. Αυτό με βοήθησε να λέω ότι εντάξει, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Ό,τι μπορώ κάνω, μέρα με τη μέρα. Και τελικά νομίζω ότι μια χαρά λειτούργησε. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα λειτουργήσει», είπε ακόμα η Βάσω Λασκαράκη για τον χωρισμό της από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Σημειώνεται ότι το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε το διαζύγιό του τον Σεπτέμβριο του 2017.

Επίσης η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στο διάστημα που εργαζόταν στη γκαρνταρόμπα γνωστού μαγαζιού στη Θεσσαλονίκη και το τεράστιο φιλοδώρημα που έλαβε.

«Κάποτε δούλευα στη γκαρνταρόμπα στο Malt n’ Jazz. Ήτανε οι Onirama τότε στη Θεσσαλονίκη, δεν είχαν κατέβει ακόμα στην Αθήνα και γινόταν ορυμαγδός. Και εγώ έξω έβγαζα περισσότερα φυσικά απ’ τους σερβιτόρους μέσα. Γιατί αφήνανε ρε παιδί μου. Ό,τι θέλαν αφήνανε. Μία φορά έβγαλα φιλοδώρημα 480 – 500 ευρώ, κάτι τέτοιο. Ήτανε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, ήταν εκείνα τα δύο – τρία βράδια που έφυγα με… δύο μισθούς του θεάτρου σ’ ένα βράδυ ας πούμε», αποκάλυψε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η Βάσω Λασκαράκη.

Η γνωριμία με τον Λευτέρη Σουλτάτο

Μιλώντας για τη γνωριμία της με τον δεύτερο σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο, η Βάσω Λασκαράκη δήλωσε: «Πήγαμε για ένα καφέ, συστηθήκαμε και αυτό ήτανε. Αυτό ήταν και μετά συναντηθήκαμε μετά από ενάμιση χρόνο. Δεν ήταν έτσι κεραυνοβόλος έρωτας. Φουρνοβόλος ήτανε! Δεν ήμουν έτοιμη για σχέση, γιατί ήμουν αλλού. Απλώς συναντηθήκαμε και συστηθήκατε σε έναν φούρνο στην Κρήτη».

«Μετά συναντηθήκαμε μετά από ενάμιση χρόνο τυχαία… σε μια κοινή παρέα στην Αθήνα. Τότε ήμασταν… ελεύθεροι, αλλά δεν ήμουν έτοιμη γιατί δεν ήμουνα προετοιμασμένη, δεν ήμουνα υποψιασμένη… Βασικά δεν ήμουν τίποτα. Είχα πέσει σε ένα κενό. Και που ήμασταν μαζί και βγαίναμε και αυτά, υπήρχε ένα συνονθύλευμα στο κεφάλι μου. Ήτανε λίγο περίεργο το συναίσθημα. Αλλά ήτανε μία που υπήρχε το αυτό το περίεργο και μία που με πήρε και με σήκωσε… Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη», εξομολογήθηκε ακόμα για τη γνωριμία και τη σχέση με τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο.

Στην ίδια συνέντευξη η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε και στην έφηβη κόρη της, την Εύα, την οποία απέκτησε με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

«Η κόρη μου είναι 12 και κάτι. Είναι στην εφηβεία… είμαστε καλά. Ωραία. Είναι ένα παιδί που δεν μπορώ να πω ότι έχει αυτές τις εκρήξεις ακόμα. Έχει τα δικά της. Δηλαδή, θα λέει “έχω νεύρα, έχω νεύρα”. Το δηλώνει στον εαυτό της πρώτα απ’ όλα. Ότι “δεν ξέρω γιατί, έχω νεύρα, έχω νεύρα”. Ή πας και της λες κάτι και παλεύει με τα πράγματα μες στο δωμάτιο, βλέπεις κάτι ρούχα να εκσφενδονίζονται και της λες “όλα καλά;”, “έχω νεύρα”. Βγαίνει ένα κεφάλι απ’ την ντουλάπα. Είναι σε αυτή τη φάση της αυτογνωσίας δηλαδή…

Πολλές οι αλλαγές παιδιά. Πολλές. Και πάρα πολλή πίεση. Είναι πρώτη γυμνασίου και λες ότι είναι λίγο πριν τις Πανελλήνιες. Διαβάζουνε νυχθημερόν. Μαθαίνουνε τετρακόσιες χιλιάδες πράγματα κα λες, δεν υπάρχει καμία εκμάθηση διαφορετική. Είναι όλα “πάρε ένα βιβλίο, το μαθαίνεις, κάνεις αυτό”. Είναι πολλά. Το κεφάλι “πουρές”, δραστηριότητες και πάρα πολλές προσλαμβάνουσες πια…», είπε στη συνέχεια για τη σχέση της.

«Δεν έχει ακόμα social η κόρη μου», ξεκαθάρισε ακόμα η Βάσω Λασκαράκη.

«Παλαιά στα γυρίσματα, δηλαδή είχαμε πάρα πολλά παιδιά, από τους τεχνικούς κυρίως, με πείραζαν μου λέγανε μια μπουγάτσα με φέτα, μπουγάτσα με αυτό, μπουγάτσα, με, μου λέγανε “τι είναι το κοκαλάκι;”, μπουγάτσα με μαλλιά. “Τι είναι το αυτό;”, μπουγάτσα με τέτοιο… Λέω έλεος! Έλεος! Bullying», είπε ακόμα η Βάσω Λασκαράκη για το γεγονός ότι κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και υπάρχουν πολλές διαφορετικές λέξεις σε σχέση με την αθηναϊκή διάλεκτο.