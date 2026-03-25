Βέρα Μακρομαρίδου για την απώλεια της μητέρας της: Είχε καρκίνο, είχε προλάβει να μας πει όσα ήθελε

Η Βέρα Μακρομαρίδου παραχώρησε συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή, στο στούντιο της εκπομπής «Happy Day» και αναφέρθηκε τόσο στην απώλεια της μητέρας της, όσο και στη μητρότητα που βιώνει. Σταθερό στήριγμα, ο σύζυγός της Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, με τον οποίο μοιράζεται σκέψεις και αγωνίες.

Αναφερόμενη στη μητρότητα και την καθημερινότητά της με το μωρό, η Βέρα Μακρομαρίδου δήλωσε: «Είμαστε λίγο καλύτερα τώρα. Δεν ήταν κάτι τρομακτικό. Το βιώνω όμορφα, ίσως είναι και καλόβολο μωρό. Ας μη λέω βέβαια και πολλά αλλά έχει πάει καλά μέχρι στιγμής. Ως στιγμής είμαι όπως το φανταζόμουν και το παιδί είναι όπως το φανταζόμουν αλλά έχω γίνει πιο φοβητσιάρα. Δεν είμαι τόσο σίγουρη για τον εαυτό μου ακόμα».

Για τον σύζυγό της, η ηθοποιός παρατήρησε: «Νομίζω ότι είναι πολύ αγχωμένος. Τώρα αρχίζει και χαλαρώνει. Είδε τις πρώτες άσπρες τρίχες από το άγχος. Τώρα έχουμε αρχίσει και οι δυο και χαλαρώνουμε. Ήταν μάχιμος από την αρχή αλλά τον αγχώνει να είμαστε καλοί γονείς και το πρακτικό ζήτημα, δηλαδή το πώς μεγαλώνεις ένα παιδί».

Στη συνέχεια μίλησε για την απώλεια της μητέρας της, που συνέβη την περίοδο που συμμετείχε στη σειρά του Alpha «Σασμός»: «Η Ζωή Φίλιππα το χειρίστηκε φανταστικά. Μου είπε φεύγεις τώρα. Ήξερα ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση. Το έκαναν όλοι για να μην έχω καμία ενοχή που άφησα το γύρισμα. Είχε καρκίνο. Ήταν δυο χρόνια δύσκολα. Δεν είναι ποιότητα ζωής, όταν φτάνει ο ασθενής σε αυτή την κατάσταση.

Είχε προλάβει να μας πει όσα ήθελε. Δε βλέπω πολλά όνειρα με τη μαμά μου. Ό,τι βλέπω είναι βαρύ, σίγουρα αν την είχα θα ήταν αλλιώς, αλλά ευτυχώς έχω πολύ καλά πεθερικά μου».