Βερόνικα Αντετοκούνμπο: «Το σκέφτομαι να επιστρέψω μόνιμα στην Ελλάδα στο μέλλον»

H Βερόνικα Αντετοκούνμπο, μητέρα των αδελφών Αντετοκούνμπο, μίλησε στο περιοδικό Down Town και στη δημοσιογράφο Αμάντα Φούντη για τις αλλαγές στη ζωή της, την Ελλάδα αλλά και τις επιτυχίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο μαγικό κόσμο του NBA.

Η Βερόνικα Αντετοκούνμπο μίλησε για τις επαφές που κρατά από την παλιά της γειτονιά στα Σεπόλια, αλλά και τις σκέψεις της να γυρίσει κάποια στιγμή μόνιμα στη χώρα μας.

Και φέτος καλοκαίρι στην Ελλάδα. Τον χειμώνα ζείτε στην Αμερική. Σκέφτεστε να επιστρέψετε μόνιμα εδώ;

Ναι. Το σκέφτομαι να επιστρέψω μόνιμα στην Ελλάδα στο μέλλον.

Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που φύγατε από τα Σεπόλια. Πηγαίνετε εκεί; Έχετε κρατήσει επαφή με ανθρώπους της παλιάς γειτονιάς;

Πράγματι, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που έφυγα από τα Σεπόλια. Όμως έχω διατηρήσει επαφή με τους φίλους μου μέχρι και σήμερα. Επισκέπτομαι τα Σεπόλια αρκετές φορές και είμαι ακόμα σε επαφή με φίλους που ζουν εκεί.

Τι νιώθετε πιο έντονα όταν έρχεστε στην Ελλάδα;

Αυτό που νιώθω πολύ έντονα όταν επιστρέφω στην Ελλάδα είναι ότι «επέστρεψα ‘σπίτι’» και νιώθω γεμάτη χαρά.

Ποια ήταν η πρώτη νίκη του Γιάννη που σας έκανε να δακρύσετε;

Έχω δακρύσει αρκετές φορές. Μερικές από αυτές ήταν στιγμές από το ΝΒΑ. Όταν επιλέχθηκε στο NBA, όταν αναδείχθηκε MVP, όταν έγινε πρωταθλητής στο NBA. Και βέβαια συγκινήθηκα πολύ όταν έγινε σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Θυμάστε το τηλεφώνημα όταν τον διάλεξαν στο NBA;

Δεν το έμαθα από το τηλέφωνο. Τον είδα να επιλέγεται στο draft ζωντανά στην τηλεόραση. Μετά του τηλεφωνήσαμε για να τον συγχαρούμε! Ήταν πραγματικά μια στιγμή που άλλαξε τη ζωή μας.

Τι του είπατε πριν φύγει για την Αμερική;

Ήταν ήδη ένα ώριμο παιδί! Του είπαμε να παραμένει συγκεντρωμένος, να μην ξεχνά ποτέ από πού προέρχεται, να μη χάνει την πίστη του και πάντα να προσεύχεται. Κάναμε βιντεοκλήσεις για να τον βλέπω και να τον νιώθω κοντά μου. Προσευχήθηκα πολύ γι’ αυτόν πριν φύγει.

Η μουσική είναι πάντα στη ζωή σας…Κυκλοφορήσατε πρόσφατα ακόμα ένα τραγούδι με τίτλο «Kabiyesi», από τι εμπνέεστε;

Αυτό που με γέμισε έμπνευση να δημιουργήσω τα τραγούδια μου, που υμνούν τον Θεό, είναι η βαθιά μου πίστη, η αγάπη στην οικογένειά μας, καθώς και το πώς ο Θεός υπήρξε πάντα πιστός σε εμάς.

Ποιος ακούει πρώτος τα τραγούδια σας και σας λέει τη γνώμη του πριν κυκλοφορήσουν;

Οι πρώτοι άνθρωποι που ακούνε τα τραγούδια μου πριν κυκλοφορήσουν είναι ο Φράνσις, ο Θανάσης, ο Γιάννης, ο Κώστας, και ο Άλεξ! Όλοι τους τα ακούνε και μου λένε να τα κυκλοφορήσω.