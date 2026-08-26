Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Η στιγμή που του αφιερώνει το τραγούδι «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ»

Η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης αποτελούν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, με τη σχέση τους να μετρά ήδη μερικά χρόνια και να παραμένει σταθερά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Η αγάπη τους δείχνει να δυναμώνει στο πέρασμα του χρόνου. Οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους συνεχίζονται και μαγνητίζουν τα βλέμματα.

Σε βραδινή τους έξοδο που έγινε viral στο TikTok, η Δέσποινα Βανδή τραγούδησε και αφιέρωσε στον σύντροφό της, κοιτώντας τον στα μάτια, το κλασικό κομμάτι «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ». Ο Βασίλης Μπισμπίκης καθόταν δίπλα της και έδειχνε να το απολαμβάνει. Γύρω τους ο κόσμος διασκέδαζε.

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Οι δυο τους δεν κρύβουν τον έρωτά τους, με συχνές αναρτήσεις στα social media, τρυφερές ευχές σε γενέθλια και γιορτές, καθώς και αυθόρμητες εμφανίσεις του ηθοποιού στις συναυλίες της τραγουδίστριας. Σε συνεντεύξεις της, η Δέσποινα Βανδή έχει χαρακτηρίσει τη σχέση τους ως «ευλογία», ενώ στηρίζουν σταθερά ο ένας τον άλλον τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Το ζευγάρι έκανε διακοπές και το φετινό καλοκαίρι στην Κρήτη. Λίγο νωρίτερα, βρέθηκαν μαζί στην Καβάλα, τον τόπο καταγωγής της τραγουδίστριας, με την ίδια να τον ξεναγεί στην ιδιαίτερη πατρίδα της.

Προ μηνών, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου, η Δέσποινα Βανδή δημοσιοποίησε στο Instagram μια σειρά από εικόνες, με την ίδια και τον σύντροφό της. Οι φωτογραφίες αναδεικνύουν πώς μακριά από λαμπερά φώτα και δημόσιες εμφανίσεις, οι δυο τους ζουν με τον τρόπο που έχουν επιλέξει.