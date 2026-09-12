Βικτώρια Χαλκίτη για Γιώργο Μαζωνάκη: «Aυτό που τον έκανε ξεχωριστό και μοναδικό ήταν η προσωπικότητά του»

Η Βικτώρια Χαλκίτη και ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέθηκαν καλλιτεχνικά με τη μεγάλη επιτυχία «Summer in Greece», ένα ντουέτο που κυκλοφόρησε το 2003 (σε στίχους και μουσική του Φοίβου) που ακούγεται κάθε καλοκαίρι από τότε. Ο θάνατος του 54χρονου τραγουδιστή, συνέτριψε τη μουσικό. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» της ΕΡΤ και μεταδόθηκαν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, έκανε λόγο για μια τέραστια απώλεια.

Όπως είπε η Βικτώρια Χαλκίτη, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε να ξεχωρίσει κυρίως λόγω της προσωπικότητάς του. Δεν άλλαξε μέσα από τις αλλεπάλληλες επιτυχίες και την αναγνωρισιμότητα. Για τους φίλους και τους συνεργάτες, παρέμεινε ίδιος, όπως τότε που ξεκινούσε με όνειρα για καριέρα στην εγχώρια δισκογραφία.

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«Νιώθω πάρα πολύ σοκαρισμένη. Είναι κάτι που δεν περίμενε κανένας μας. Μια τεράστια απώλεια για έναν άνθρωπο, έναν μοναδικό καλλιτέχνη. Δύσκολα βγαίνουν τέτοιοι καλλιτέχνες στον χώρο μας. Ένας αυθεντικός άνθρωπος, αυθεντικός στα όλα του, μοναδικός, ιδιαίτερος», ανέφερε αρχικά η Βικτώρια Χαλκίτη.

«Είχα την τύχη να κάνουμε και ένα ντουέτο μαζί, που κάθε χρόνο ακούγεται και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή τη συνεργασία», πρόσθεσε. «Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί, εγώ έτσι τον γνώρισα. Και χαρούμενο και σοβαρό και με τα όλα του. Νιώθω ότι αυτό που τον έκανε ξεχωριστό και μοναδικό ήταν η προσωπικότητά του. Ό,τι τραγουδούσε ήταν αυθεντικός, ήταν ένα αυθεντικό παιδί και απλός επίσης. Σαν άνθρωπος δοτικός και μια φωνή τεράστια», κατέληξε η Βικτώρια Χαλκίτη σε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ.

Η Βικτώρια Χαλκίτη και ο Γιώργος Μαζωνάκης διατηρούσαν φιλική σχέση μετά τη συνεργασία τους, η οποία υπήρξε μια από τις πιο πετυχημένες εκείνης της εποχής.