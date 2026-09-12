Ο Σταμάτης Γονίδης για τη μάχη του με την κατάθλιψη: «Το χιούμορ και η προσευχή με βοήθησαν πάρα πολύ»

Για τη μάχη του με την κατάθλιψη, τον Γιάννη Πάριο και άλλες άγνωστες πτυχές της ζωή του, μίλησε ο Σταμάτης Γονίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και μεταδόθηκε το πρωί του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανέφερε πως κατά διαστήματα αισθάνεται «ο πιο αμαρτωλός».

Ο Σταμάτης Γονίδης ανέφερε πως στη ζωή του, έχει πληγώσει και έχει πληγωθεί. Αποκάλυψε πως έδωσε μάχη με την κατάθλιψη και τόνισε πως κατάφερε να βγει από το «σκοτεινό τούνελ» με προσευχή και με το χιούμορ του.

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«Αυτοί που με βλέπουν στην αρχή, νομίζουν ότι είμαι απρόσιτος και ότι είναι δύσκολο να με πλησιάσεις, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πολύ εύκολο να με πλησιάσεις αρκεί αυτό που θα κάνεις, να έχει ειλικρίνεια και να είναι αυθεντικό» είπε αρχικά ο Σταμάτης Γονίδης.

«Εγώ είχα κατάθλιψη. Δεν το έχω ξαναπεί σε εκπομπή. Το χιούμορ και η προσευχή με βοήθησαν πάρα πολύ. Ο Χριστός θέλει χαρά, αγάπη, ζωή. Εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου χειρότερο από όλους κάποιες φορές. Ότι είμαι ο πιο αμαρτωλός από όλο τον κόσμο. Το πιστεύω αυτό. Έχω κάνει αμαρτίες απέναντι στον εαυτό μου, έχω πληγώσει ανθρώπους, έχω πληγωθεί κι έχω πληγώσει. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις» εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο.

Μάλιστα, ο Σταμάτης Γονίδης αναφέρθηκε και στον Γιάννη Πάριο λέγοντας: «Έχω κλάψει με τα τραγούδια του, πριν γίνω επώνυμος. Όταν του πάρεις το τραγούδι, του πήρες την ψυχή. Βρέθηκε σε μια άτυχη στιγμή…Λίγος σεβασμός δε βλάπτει. Ο Πάριος είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής… δεν έχει ηλικία το τραγούδι. Έχει ιστορία».

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Από τις 4 Σεπτεμβρίου 2026, ο Σταμάτης Γονίδης ηγείται ενός πολύ δυναμικού σχήματος στην παραλιακή, καθώς εμφανίζεται στο Vog Club Athens (στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στον Άλιμο) κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μαζί του βρίσκονται η Λένα Ζευγαρά και ο Λευτέρης Κρίκης.

Ο Σταμάτης Γονίδης ανακοίνωσε προ ημερών ότι κυκλοφορεί σταδιακά ένα νέο άλμπουμ με 18 καινούργια τραγούδια. Στα 68 του χρόνια, παραμένει στην «πρώτη γραμμή» της εγχώριας δισκογραφίας και συνεχίζει να δημιουργεί με τη «συνταγή» που τον έκαναν γνωστό και έναν από τους δημοφιλέστερους λαϊκούς καλλιτέχνες.