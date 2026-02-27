Lifestyle

Βίκυ Καγιά: Για σκι στις Άλπεις με τα παιδιά της

Οι φωτογραφίες που ανέβασε στα social media από το χιονισμένο τοπίο
Η Βίκυ Καγιά
Η Βίκυ Καγιά/ NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στο χιονισμένο Κουρσεβέλ των Γαλλικών Άλπεων βρέθηκε η Βίκυ Καγιά με τα παιδιά της. Το μοντέλο μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από το ταξίδι της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες μέσα στο χιονισμένο τοπίο.

Σε αυτές τη βλέπουμε τη Βίκυ Καγιά με προσεγμένο ski outfit, να ποζάρει χαμογελαστή, έχοντας στο πλευρό της τα δύο της παιδιά, τη Μπιάνκα και τον Κάρολο Ηλία στις χιονισμένες ‘Αλπεις.

Τα παιδιά φαίνεται να απολαμβάνουν το περιβάλλον του βουνού, από το παιχνίδι στο χιόνι μέχρι τις οικογενειακές βόλτες σε έναν από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της Ευρώπης.

Το Κουρσεβέλ είναι ένας κοσμοπολίτικος προορισμός γνωστός για τις πίστες σκι και αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για λίγες μέρες ξεκούρασης, οικογενειακής χαλάρωσης και ένα μικρό διάλειμμα από την καθημερινότητά της.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)

Η Βίκυ Καγιά είναι λάτρης των χειμερινών σπορ και ιδιαίτερα του σκι, στο οποίο φαίνεται πως έχει μυήσει από νωρίς και τα παιδιά της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
166
139
104
86
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Κατερίνα Καινούργιου για Ανδρέα Μικρούτσικο: «Από τις δυσκολότερες στιγμές μου στην τηλεόραση, καθένας κρίνεται για αυτά που λέει»
Η παρουσιάστρια του Alpha, που συνεργάστηκε επί χρόνια μαζί με τον πρώην συνεργάτης της στην πρωινή ζώνη, παραδέχθηκε πως τα λεγόμενα του πρώην συνεργάτη της τής προκάλεσαν σοκ
Η Κατερίνα Καινούργιου
Κάθριν Σορτ: Βρέθηκε πίσω από κλειδωμένη πόρτα με ένα σημείωμα δίπλα της – Νέα στοιχεία για την αυτοκτονία της
Φίλη της κάλεσε τις Αρχές καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής για πάνω από 24 ώρες - Η κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ πέθανε στις 23 Φεβρουαρίου 2026 από τραύμα με πυροβόλο όπλο
Ο ηθοποιός Μάρτιν Σορτ με την κόρη του Κάθριν που αυτοκτόνησε
Newsit logo
Newsit logo