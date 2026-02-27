Βίκυ Καγιά: Για σκι στις Άλπεις με τα παιδιά της

Στο χιονισμένο Κουρσεβέλ των Γαλλικών Άλπεων βρέθηκε η Βίκυ Καγιά με τα παιδιά της. Το μοντέλο μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από το ταξίδι της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες μέσα στο χιονισμένο τοπίο.

Σε αυτές τη βλέπουμε τη Βίκυ Καγιά με προσεγμένο ski outfit, να ποζάρει χαμογελαστή, έχοντας στο πλευρό της τα δύο της παιδιά, τη Μπιάνκα και τον Κάρολο Ηλία στις χιονισμένες ‘Αλπεις.

Τα παιδιά φαίνεται να απολαμβάνουν το περιβάλλον του βουνού, από το παιχνίδι στο χιόνι μέχρι τις οικογενειακές βόλτες σε έναν από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της Ευρώπης.

Το Κουρσεβέλ είναι ένας κοσμοπολίτικος προορισμός γνωστός για τις πίστες σκι και αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για λίγες μέρες ξεκούρασης, οικογενειακής χαλάρωσης και ένα μικρό διάλειμμα από την καθημερινότητά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vicky Kaya (@vickykaya_)

Η Βίκυ Καγιά είναι λάτρης των χειμερινών σπορ και ιδιαίτερα του σκι, στο οποίο φαίνεται πως έχει μυήσει από νωρίς και τα παιδιά της.