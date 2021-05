Παρά το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμά της, η Βίκυ Καγιά βρίσκει πάντα χρόνο για τα δυο της παιδιά τα οποία φροντίζει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σήμερα είναι μία ξεχωριστή μέρα για την οικογένεια της Βίκυς Καγιά. Η κόρη της, Μπιάνκα – Αλεξάνδρα, έχει τα γενέθλιά της, και η λαμπερή παρουσιάστρια δεν θα μπορούσε να μην κοινοποιήσει στους διαδικτυακούς φίλους της κάτι για αυτήν.

Η Βίκυ Καγιά, που τη νέα σεζόν μαζί με το Shopping Star θα παρουσιάζει και το Dancing with the Stars, μπορεί να έχει πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, ωστόσο προτεραιότητα για εκείνη έχει πάντα ο ρόλος της μητέρας.

Παρά το φορτωμένο επαγγελματικό πρόγραμμά της, η Βίκυ Καγιά βρίσκει πάντα χρόνο για τα δυο της παιδιά τα οποία φροντίζει να κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι φορές άλλωστε που έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες τους είναι ελάχιστες. Μια από αυτές και η σημερινή.

Με αφορμή τα γενέθλια της κόρης της που γίνεται έξι χρονών, η Βίκυ Καγιά δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένες και χαμογελαστές και έγραψε: «Happy 6th birthday Bianca! Words cannot describe our love and admiration for you! We are so lucky to have you!!», ήταν το σχόλιο της Βίκυς Καγιά.

Θυμίζουμε πως η Βίκυ Καγιά παντρεύτηκε το 2014 στο Παρίσι με τον Ηλία Κρασσά και μαζί έχουν αποκτήσει την Μπιάνκα – Αλεξάνδρα που σήμερα γίνεται 6 ετών και τον Κάρολο – Ηλία που είναι μόλις τριών ετών.