Βίκυ Καγιά: «Στη σχέση με τον σύζυγο μου υπάρχει υπόβαθρο αγάπης, προσπάθειας, σεβασμού και πάρα πολύ κόπου»

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Βίκυ Καγιά άνοιξε την καρδιά της στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη.

Η Βίκυ Καγιά μίλησε για την καθημερινότητα στο σπίτι, τις συνήθειες που την χαρακτηρίζουν, αλλά και για το πώς με τον σύζυγό της καταφέρνουν να κρατούν τον γάμο τους δυνατό μέσα στα χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαι παραδοσιακή νοικοκυρά. Μαγειρεύω, καθαρίζω και είμαι και υστερική, αν χρειαστεί. “Μαμά, µη φωνάζεις, δεν θα λερωθεί κάτι” μου λένε τα παιδιά µου όλη την ώρα» εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, η λαμπερή παρουσιάστρια.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση της με τον σύζυγό της, τονίζοντας τη βάση που έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια: «Με τον Ηλία (σ.σ. Κρασσά) είμαστε στον δικό µας κόσμο μεταξύ µας. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει κατανόηση και υπάρχει και σεβασμός. Επειδή είναι ένας άνδρας αεικίνητος, που πάει από εδώ και πάει από εκεί – εμένα νομίζετε για αεικίνητη, αλλά αυτός είναι πιο πολύ και όλο ταξιδεύει και όλο λείπει ουσιαστικά -, όταν βλεπόμαστε, δημιουργούμε μια ωραία συνθήκη για να ξαναγνωριστούμε κάπως. Σου έχω πει ποτέ ψέματα; Αυτή είναι η αλήθεια».

Κλείνοντας, η Βίκυ Καγιά έδωσε το δικό της μήνυμα για τις ανθρώπινες σχέσεις: «Υπάρχει ένα υπόβαθρο αγάπης, προσπάθειας, σεβασμού και πάρα πολύ κόπου. ∆εν γίνονται οι σχέσεις στη ζωή µας, οποιεσδήποτε κι αν είναι αυτές, συζυγικές, φιλικές, επαγγελματικές, χωρίς κόπο. Αλλά να κοπιάσουν και οι δύο, όχι µόνο ο ένας».