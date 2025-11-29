Βίκυ Καρατζόγλου: «Δέχθηκα σεξουαλική παρενόχληση και ήθελα να με διώξουν από τη δουλειά»

«Ήμουν πολύ μικρούλα, ήμουν 18,5 χρονών και δέχθηκα διάφορα πράγματα» ανέφερε η Βίκυ Καρατζόγλου.

Για τις δυσκολίες που συνάντησε στα πρώτα της επαγγελματικά βήματα, οι οποίες και την έκαναν να κλειστεί για χρόνια στον εαυτό της, μίλησε με ειλικρίνεια η Βίκυ Καρατζόγλου στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» και τη δημοσιογράφο Πένυ Καβέτσου το Σάββατο (29.11.2025).

«Ξεκινώντας δεν ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα. Ήμουν πολύ μικρούλα, ήμουν 18,5 χρονών και δέχθηκα διάφορα πράγματα. Δέχθηκα σεξουαλική παρενόχληση και ήθελα να με διώξουν από τη δουλειά, στην οποία με κράτησαν οι συνάδελφοι, γιατί δεν ενέδωσα σ’ αυτά που ζητούσαν» δήλωσε αρχικά η γοητευτική τραγουδίστρια.

«Ήμουν πολύ μικρή, πολύ χαμογελαστή και πολύ ανοιχτή. Νομίζω ότι μετά κλείστηκα πάρα πολύ στον εαυτό μου και πέρασαν γύρω στα 15 χρόνια που έχασα τον αυθορμητισμό μου.

Δεν το καταλάβαινα τότε, απλώς κλείστηκα στον εαυτό μου. Έπρεπε να μεγαλώσω και να φτάσω γύρω στα 40 για να καταλάβω ότι μπορώ να είμαι πιο ανοιχτή», πρόσθεσε.

«Όλα αυτά ήρθαν και απ’ αυτό το περιστατικό και μετά από κάποια άλλα που έγιναν στην πορεία, μαζεύτηκαν όλα» είπε κλείνοντας η Βίκυ Καρατζόγλου.