Βίκυ Μαραγκάκη: «Ο πατέρας μου έφυγε από καρκίνο στον εγκέφαλο, πολύ επιθετικής μορφής, έχω μία μικρή ενοχή»

Η Βίκυ Μαραγκάκη ήταν η καλεσμένη στο τελευταίο επεισόδιο της Αθηναϊς Νέγκα, το βράδυ της Πέμπτης (5/3/2026), στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» της οποίας το νέο επεισόδιο παρακολουθήσαμε στο Action 24.

Η ηθοποιός, Βίκυ Μαραγκάκη, μίλησε για διάφορα θέματα συμπεριλαμβανομένου τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε η ίδια τον επιθετικής μορφής καρκίνο που είχε ο πατέρας της από τον οποίο εκείνος έφυγε από τη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξομολογήθηκε αρχικά πως «έχω παράδειγμα από την οικογένεια μου και θεωρώ ότι, όταν είναι κάτι τελειωτικό και σχεδόν τετελεσμένο, ο ασθενής πρέπει να ξέρει την αλήθεια. Εμένα ο μπαμπάς μου έφυγε από καρκίνο στον εγκέφαλο, μιας πολύ επιθετικής μορφής».

«Οι γιατροί μας έλεγαν μέχρι το τέλος ότι “για την ψυχολογία του είναι καλό να νομίζει ότι όλα πάνε καλά, ότι θα βγει όπου να ‘ναι”. Και έτσι κάναμε. Εγώ, όμως, ακόμα το σκέφτομαι και ‘χω μια μικρή ενοχή γιατί σκέφτομαι πως μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ήθελε να εκφράσει μια τελευταία επιθυμία».

«Μπορεί να ήθελε, για παράδειγμα, να γράψει αλλιώς τη διαθήκη του ή να μας πει κάτι. Είναι όμως μια μέθοδος και αυτή, ότι δηλαδή πρέπει να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή μέχρι το τέλος και το καταλαβαίνω» πρόσθεσε, ακόμα για το θέμα, η Βίκυ Μαραγκάκη στην τελευταία της συνέντευξη.