Viral η απορία του Λίαμ Νίσον για τα Labubu: «Είναι κούκλα ή τρώγεται;»

Ο Λίαμ Νίσον διανύει μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους της καριέρας του, ενόψει της πρεμιέρας της νέας του ταινίας «The Naked Gun». Ωστόσο, αυτή τη φορά ο ηθοποιός έγινε viral όχι για την επαγγελματική του επιτυχία ή τη σχέση του με την Πάμελα Άντερσον, αλλά για μία αστεία στιγμή σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Fox News, ο ηθοποιός Λίαμ Νίσον κλήθηκε να αναγνωρίσει ένα Labubu, ένα συλλεκτικό παιχνίδι που έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο της ποπ κουλτούρας. Η αντίδρασή του; «Δεν έχω καμία ιδέα. Όχι. Σοβαρά, δεν ξέρω», είπε κουνώντας το κεφάλι.

Ακόμη και όταν έμαθε το όνομα του παιχνιδιού, παρέμεινε μπερδεμένος και ρώτησε με χιούμορ: «Εντάξει… Είναι μια λούτρινη κούκλα ή κάτι που μπορείς να φας;».

BREAKING NEWS



“Can you eat it?”



Movie star Liam Neeson admits he has “no clue” what a Labubu is. pic.twitter.com/26ZDr4AZ4s



— Fox News (@FoxNews)

Aug 10, 2025 — Zycasttt (@Zycastmedia) August 10, 2025

Τα Labubu, δημιουργία του καλλιτέχνη του Χονγκ Κονγκ Κάσινγκ Λανγκ, έχουν κατακτήσει και τους κύκλους των διασήμων, με φανατικούς θαυμαστές όπως η Lisa των BLACKPINK, η Κιμ Καρντάσιαν, η Ριάνα, η Dua Lipa και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, σύμφωνα με το People.