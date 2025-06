Viral το βίντεο με τον Μπραντ Πιτ να αποφεύγει το φιλί της Ινές ντε Ραμόν στην πρεμιέρα της ταινίας «F1» στη Νέα Υόρκη

Mία αμήχανη στιγμή ο Μπραντ Πιτ με τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «F1» στη Νέα Υόρκη.

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός Μπραντ Πιτ έδωσε το παρών με την αγαπημένη του Ινές ντε Ραμόν στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «F1» στη Νέα Υόρκη και βίντεο από την εμφάνισή τους κυκλοφόρησαν στα social media. Η ταινία «F1» κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 27 Ιουνίου.

Πιο συγκεκριμένα, ένα σύντομο κλιπ που δημοσιεύτηκε στο Twitter δείχνει τη σύντροφο του Μπραντ Πιτ να κάνει μια προσπάθεια να φιλήσει τον ηθοποιό, ενώ βρίσκονται στο κόκκινο χαλί.

Ωστόσο, ο ίδιος δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται και αντί να την πλησιάσει, στρέφει το κεφάλι του προς την άλλη μεριά, προκειμένου να μιλήσει σε μία άλλη γυναίκα. Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο έγινε viral.

@TMZ they look so stunning that he didn’t even want to kiss her again for the third time he ignores her again like she doesn’t belong with him like a total stranger it’s hilarious #InesDeRamonisasocialclimber #BradPittisaCoward #BradPittIsAnAbuser https://t.co/icb1txvGeZ pic.twitter.com/Pbkn6JSdjY