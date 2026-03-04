Βίβιαν Κοντομάρη για την τραυματική εμπειρία του γιου της: «Έχουμε συμβουλευτεί και ψυχολόγο»

Η Βίβιαν Κοντομάρη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha και μίλησε για τη μητρότητα και τις δυσκολίες που καλείται πλέον να διαχειριστεί, καθώς ο γιος της βρίσκεται στην εφηβεία. Η ηθοποιός αποκάλυψε ένα συμβάν που σόκαρε το παιδί της και που για να το ξεπεράσει, χρειάστηκαν οι συμβουλές ψυχολόγου.

Η Βίβιαν Κοντομάρη έχει συνειδητοποιήσει πως παλαιότερα την χαρακτήριζε μια υπερβολή ως μητέρα. Στα δύσκολα πάντως, ήταν πάντα «βράχος» για το παιδί της. Ψύχραιμη και αποφασιστική. Το πιο δυνατό στήριγμα. Το κεφάλαιο της εφηβείας του παιδιού της βρίσκεται σε εξέλιξη και η ίδια, προσπαθεί να βρίσκεται διαρκώς κοντά του.

«Το παιδί είναι ό,τι πιο σημαντικό μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Μετατοπίζονται όλα και είναι το παιδί και η δουλειά. Με διακρίνει μια υπερβολή ως μητέρα. Αν χτυπούσε λίγο, εγώ έκλαιγα. Όταν όμως γινόταν κάτι σοβαρό, όπως μια φορά που χρειάστηκε να τον πάμε στο νοσοκομείο, εκεί όλη η υπερβολή είχε εξαφανιστεί. Τώρα ο γιος μου έχει κλείσει τα 15, είμαστε στην εφηβεία και είναι δύσκολο», ανέφερε αρχικά η Βίβιαν Κοντομάρη.

«Στον γιο μου συνέβη κάτι που τον τάραξε πάρα πολύ και αυτό ήταν όταν είδε να ξυλοκοπούν ένα παιδί μπροστά στα μάτια άλλων παιδιών. Το παιδί εκείνο πήγε στο νοσοκομείο. Έχουμε συμβουλευτεί και ψυχολόγο», αποκάλυψε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο η Βίβιαν Κοντομάρη μίλησε και για τη σχέση της με τα κιλά, λέγοντας: «Στη ζωή μου δεν είμαι κοκέτα. Τα κιλά με ταλαιπωρούν πολύ. Κάνω δίαιτα όλη μέρα και το βράδυ τρώω. Θέλω να χάσω πέντε κιλά, θέλω να αδυνατίσω».

Η Βίβιαν Κοντομάρη είχε αναφέρει προ μηνών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι περισσότεροι ηθοποιοί: «Έχω σκεφτεί αρκετές φορές να αλλάξω δουλειά και νομίζω ότι δεν είμαι η μόνη. Οι περισσότεροι ηθοποιοί όχι μόνο το έχουν σκεφτεί, αλλά έχουν κάνει κι άλλα πράγματα ενδιάμεσα».