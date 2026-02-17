Βλαδίμηρος Κυριακίδης – Έφη Μουρίκη: «Ψάχνουμε το μυστικό της κοινής μας συνύπαρξης μετά από τόσα χρόνια»

Στη νέα θεατρική παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» πρωταγωνιστεί ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η σύζυγός του, Έφη Μουρίκη μαζί με τον Σπύρο Σταμούλη και την Ελεάνα Στραβοδήμου.

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκαναν οι ηθοποιοί Βλαδίμηρος Κυριακίδης και Έφη Μουρίκη με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα του «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι μια δύσκολη παράσταση ειλικρινά, ένα σπουδαίο έργο και ανεπανάληπτο, έχει σφραγίσει το παγκόσμιο θέατρο», είπε αρχικά για το έργο η Έφη Μουρίκη.

Και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης συμπλήρωσε: «Αυτό που μπορεί να κερδίσουμε από το συγκεκριμένο έργο είναι πρώτα να ενδιαφερθούμε για εμάς, να μάθουμε τις αλήθειες μας και μετά να ενδιαφερθούμε για τον άνθρωπό μας. Για να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε, αλλιώς δεν θα βγάλουμε άκρη».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το εάν έχουν βρει το δικό τους μυστικό της σχέσης τους: «Ψάχνουμε το μυστικό της κοινής μας συνύπαρξης μετά από τόσα χρόνια», απάντησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία 37 χρόνια, κάνοντας κοινές συνεργασίες και μιλώντας ανοιχτά για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Το εμβληματικό έργο του Έντουαρντ Άλμπυ, «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», ένα από τα πιο συγκλονιστικά και βαθιά ανθρώπινα θεατρικά έργα του 20ού αιώνα, ανεβαίνει στο Θέατρο Ζίνα από τον ερχόμενο Οκτώβριο, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια.