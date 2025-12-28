Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Όταν πέφτουμε με την Έφη Μουρίκη στην μπλόφα της συνήθειας, εφευρίσκουμε παγίδες

Για τον γάμο του με την Έφη Μουρίκη μίλησε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίον το ανδρόγυνο καταφέρνει να βγει από το τέλμα της συνήθειας.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε το απόγευμα της Κυριακής (28.12.2025) στην εκπομπή «Update» του ΕΡΤ News. Μάλιστα, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης με αφορμή την παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ», που παίζει με την Έφη Μουρίκη αναφέρθηκε στη σχέση τους.

«Η μοίρα του καλλιτέχνη είναι να είναι μοναχικός. Η φαντασία που παίρνουμε από τα έργα και βγάζουμε προς τα έξω, θέλει απίστευτη δουλειά. Αυτό αυτομάτως σε καθιστά μοναχικό για να μπορείς να αφουγκράζεσαι αλλιώς και την ίδια σου τη ζωή, την ίδια σου τη σχέση και την ίδια σου τη δουλειά», είπε αρχικά.

«Δεν έχουμε σταματήσει να θαυμάζουμε ο ένας τον άλλον. Να αγαπάμε την προσωπικότητα που έχουμε απέναντί μας. Όσες φορές κι αν έχουμε πέσει στην μπλόφα της συνήθειας, εφευρίσκουμε κάποιες παγίδες επίτηδες ο ένας με τον άλλον. Όχι για να ρίξουμε τον άλλον, αλλά για να πέσουμε εμείς. Να πέσουμε εμείς και να ξυπνήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τον άλλον ειλικρινά», είπε στη συνέχεια για τη σχέση του με την Έφη Μουρίκη.

«Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δε γίνεται με τη συζήτηση. Μη νομίζεις ότι ξυπνάμε το πρωί και μέχρι το βράδυ συζητάμε. Θέλει πολλή εσωτερική δουλειά για να το καταλάβεις. Εμείς έχουμε την πολυτέλεια να ζούμε δανεικές ζωές. Είναι πολύ μεγάλο δώρο αυτό. Δηλαδή διανύουμε για έξι μήνες μια ζωή που εμείς δεν είμαστε έτσι. Είναι μια άλλη ζωή», πρόσθεσε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.