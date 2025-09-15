Βραβεία Emmy: Ο Στίβεν Κόλμπερτ θριαμβεύει με το «The Late Show» λίγο πριν το φινάλε του στο CBS

Το βράδυ της Κυριακής (14.09.2025), στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, η εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ «The Late Show with Stephen Colbert» αναδείχθηκε καλύτερο talk-show στα Βραβεία Emmy. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια διάκριση, τη στιγμή που το CBS έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ρίξει αυλαία στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, τον Μάιο.

Στη σκηνή, καταχειροκροτούμενος από το κοινό, ο Στίβεν Κόλμπερτ αφιέρωσε το βραβείο Emmy στους περίπου 200 ανθρώπους που εργάζονται στα παρασκήνια και, όπως είπε, κάνουν το show δυνατό.

«Ήθελα να κάνω μια εκπομπή για την αγάπη, αλλά συνειδητοποίησα ότι μιλούσε κυρίως για την απώλεια», ανέφερε, προσθέτοντας σε πιο προσωπικό τόνο: «Μερικές φορές καταλαβαίνεις πόσο αγαπάς κάτι μόνο όταν νιώθεις ότι το χάνεις. Δεν αγάπησα ποτέ τη χώρα μου με τόση απελπισία. God bless America».

Stephen Colbert’s Emmys speech was so good



“I have never loved my country more desperately. Stay strong, be brave, and if the elevator tries to bring you down, go crazy and punch a higher floor!” pic.twitter.com/uYTTCXZhS2 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) September 15, 2025

‘The Late Show with Stephen Colbert’ wins the #Emmy for Outstanding Talk Series. The crowd chants his name as he takes the stage as a winner for the first time since 2014. pic.twitter.com/b7zqiaGW1b — New York Magazine (@NYMag) September 15, 2025

Χωρίς να στραφεί ευθέως εναντίον του CBS, ο Κόλμπερτ ευχαρίστησε το δίκτυο που τον φιλοξένησε από το 2015 και του έδωσε τη δυνατότητα να ενταχθεί στην παράδοση των μεγάλων talk-shows. Η απόφαση του καναλιού είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις το καλοκαίρι: ορισμένοι θαυμαστές μίλησαν για πολιτικά κίνητρα, υπενθυμίζοντας την κριτική που ασκούσε επί χρόνια στον Donald Trump. Οι υποψίες εντάθηκαν λόγω του τότε υπό εξέταση σχεδίου συγχώνευσης της Paramount (μητρική εταιρεία του CBS) με τη Skydance, που περίμενε την έγκριση της κυβέρνησης Trump.

Παρά την αντιπαράθεση, ο Κόλμπερτ κράτησε ενωτικό τόνο, παραπέμποντας ακόμη και σε τραγούδι του Prince για να κλείσει την ομιλία του: «Stay strong and be brave… punch a higher floor».

Στην ίδια κατηγορία ήταν υποψήφιες οι εκπομπές The Daily Show (Comedy Central) και Jimmy Kimmel Live! (ABC).