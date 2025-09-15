Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Βραβεία Emmy: Ο Στίβεν Κόλμπερτ θριαμβεύει με το «The Late Show» λίγο πριν το φινάλε του στο CBS

Επτά μήνες πριν από το προγραμματισμένο φινάλε του talk-show του, ο Στήβεν Κόλμπερτ απέσπασε το Emmy καλύτερου προγράμματος ψυχαγωγίας
Ο Στίβεν Κόλμπερτ παραλαμβάνει το βραβείο Emmy στα 77α Primetime Emmy Awards
Ο Στίβεν Κόλμπερτ παραλαμβάνει το βραβείο Emmy στα 77α Primetime Emmy Awards / REUTERS / Daniel Cole
Θεόφιλος Μπλουδάνης

Το βράδυ της Κυριακής (14.09.2025), στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, η εκπομπή του Στίβεν Κόλμπερτ «The Late Show with Stephen Colbert» αναδείχθηκε καλύτερο talk-show στα Βραβεία Emmy. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια διάκριση, τη στιγμή που το CBS έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ρίξει αυλαία στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, τον Μάιο.

Στη σκηνή, καταχειροκροτούμενος από το κοινό, ο Στίβεν Κόλμπερτ αφιέρωσε το βραβείο Emmy στους περίπου 200 ανθρώπους που εργάζονται στα παρασκήνια και, όπως είπε, κάνουν το show δυνατό.

«Ήθελα να κάνω μια εκπομπή για την αγάπη, αλλά συνειδητοποίησα ότι μιλούσε κυρίως για την απώλεια», ανέφερε, προσθέτοντας σε πιο προσωπικό τόνο: «Μερικές φορές καταλαβαίνεις πόσο αγαπάς κάτι μόνο όταν νιώθεις ότι το χάνεις. Δεν αγάπησα ποτέ τη χώρα μου με τόση απελπισία. God bless America».

 

Χωρίς να στραφεί ευθέως εναντίον του CBS, ο Κόλμπερτ ευχαρίστησε το δίκτυο που τον φιλοξένησε από το 2015 και του έδωσε τη δυνατότητα να ενταχθεί στην παράδοση των μεγάλων talk-shows. Η απόφαση του καναλιού είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις το καλοκαίρι: ορισμένοι θαυμαστές μίλησαν για πολιτικά κίνητρα, υπενθυμίζοντας την κριτική που ασκούσε επί χρόνια στον Donald Trump. Οι υποψίες εντάθηκαν λόγω του τότε υπό εξέταση σχεδίου συγχώνευσης της Paramount (μητρική εταιρεία του CBS) με τη Skydance, που περίμενε την έγκριση της κυβέρνησης Trump.

Ο Στίβεν Κόλμπερτ παραλαμβάνει το βραβείο Emmy στα 77α Primetime Emmy Awards
Ο Στίβεν Κόλμπερτ παραλαμβάνει το βραβείο Emmy στα 77α Primetime Emmy Awards / REUTERS / Mike Blake
Ο Στίβεν Κόλμπερτ παραλαμβάνει το βραβείο Emmy στα 77α Primetime Emmy Awards
REUTERS / Mike Blake
Ο Στίβεν Κόλμπερτ παραλαμβάνει το βραβείο Emmy στα 77α Primetime Emmy Awards
REUTERS / Daniel Cole

Παρά την αντιπαράθεση, ο Κόλμπερτ κράτησε ενωτικό τόνο, παραπέμποντας ακόμη και σε τραγούδι του Prince για να κλείσει την ομιλία του: «Stay strong and be brave… punch a higher floor».

Στην ίδια κατηγορία ήταν υποψήφιες οι εκπομπές The Daily Show (Comedy Central) και Jimmy Kimmel Live! (ABC).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo