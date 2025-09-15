Βραβεία Emmy: Σάρωσαν οι σειρές «The Studio», «The Pitt» και «Adolescence» – Η λίστα με τους νικητές

Η σειρά «The Studio» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής στα φετινά βραβεία Emmy, κατακτώντας την πρωτιά σε 13 κατηγορίες, ενώ στους νικητές συγκαταλέγονται οι σειρές «The Pitt» για το καλύτερο δραματικό σενάριο και το «Adolescence» που κέρδισε στην κατηγορία «καλύτερη μίνι σειρά».

Το «Adolescence» σημείωσε εντυπωσιακή πορεία, κερδίζοντας συνολικά έξι βραβεία Emmy. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν το βραβείο Καλύτερης μίνι σειράς ή ανθολογίας, η ερμηνεία του Stephen Graham στον α΄ ανδρικό ρόλο, αλλά και η σκηνοθεσία του Philip Barantini.

Το πιο συγκινητικό όμως βραβείο ήταν εκείνο του Owen Cooper, ο οποίος στα μόλις 15 του χρόνια έγινε ο νεότερος άνδρας που έχει κερδίσει ποτέ Emmy, γράφοντας ιστορία για την ακαδημία.

Μεγάλη στιγμή της βραδιάς ήταν και η επιτυχία του «The Pitt», που απέσπασε τα δύο κορυφαία βραβεία: Καλύτερη δραματική σειρά και Α΄ ανδρικός ρόλος για τον Noah Wyle.

Η κωμική σειρά «The Studio» σάρωσε στην κατηγορία της, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης κωμικής σειράς, ενώ ο Seth Rogen απέσπασε το βραβείο α΄ ανδρικού ρόλου. Σημαντικές ήταν και οι νίκες στα βραβεία σεναρίου και σκηνοθεσίας, επιβεβαιώνοντας ότι η σειρά αποτελεί μία από τις πιο δημιουργικές και πρωτότυπες παραγωγές των τελευταίων ετών.

Η τελετή δεν περιορίστηκε μόνο στις βραβεύσεις, καθώς το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μοναδικές στιγμές, όπως τις πολυαναμενόμενες επανενώσεις καστ από τις σειρές Gilmore Girls και Law and Order: Special Victims Unit.

Η λίστα με τους νικητές στα βραβεία Emmy