Βραβεία Emmy: Σάρωσαν οι σειρές «The Studio», «The Pitt» και «Adolescence» – Η λίστα με τους νικητές

Η σειρά «The Studio» αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής στα φετινά βραβεία Emmy, κατακτώντας την πρωτιά σε 13 κατηγορίες, ενώ στους νικητές συγκαταλέγονται οι σειρές «The Pitt» για το καλύτερο δραματικό σενάριο και το «Adolescence» που κέρδισε στην κατηγορία «καλύτερη μίνι σειρά».
Το «Adolescence» σημείωσε εντυπωσιακή πορεία, κερδίζοντας συνολικά έξι βραβεία Emmy. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν το βραβείο Καλύτερης μίνι σειράς ή ανθολογίας, η ερμηνεία του Stephen Graham στον α΄ ανδρικό ρόλο, αλλά και η σκηνοθεσία του Philip Barantini.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το πιο συγκινητικό όμως βραβείο ήταν εκείνο του Owen Cooper, ο οποίος στα μόλις 15 του χρόνια έγινε ο νεότερος άνδρας που έχει κερδίσει ποτέ Emmy, γράφοντας ιστορία για την ακαδημία.
@entertainmenttonight ‘Adolescence’ star Owen Cooper has made history as the youngest male actor to take home an #Emmy. #owencooper #sydneysweeney #adolescence ♬ original sound – Entertainment Tonight
Μεγάλη στιγμή της βραδιάς ήταν και η επιτυχία του «The Pitt», που απέσπασε τα δύο κορυφαία βραβεία: Καλύτερη δραματική σειρά και Α΄ ανδρικός ρόλος για τον Noah Wyle.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η κωμική σειρά «The Studio» σάρωσε στην κατηγορία της, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης κωμικής σειράς, ενώ ο Seth Rogen απέσπασε το βραβείο α΄ ανδρικού ρόλου. Σημαντικές ήταν και οι νίκες στα βραβεία σεναρίου και σκηνοθεσίας, επιβεβαιώνοντας ότι η σειρά αποτελεί μία από τις πιο δημιουργικές και πρωτότυπες παραγωγές των τελευταίων ετών.
Η τελετή δεν περιορίστηκε μόνο στις βραβεύσεις, καθώς το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει μοναδικές στιγμές, όπως τις πολυαναμενόμενες επανενώσεις καστ από τις σειρές Gilmore Girls και Law and Order: Special Victims Unit.
Η λίστα με τους νικητές στα βραβεία Emmy
- Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Pitt (HBO|Max)
- Καλύτερη Κωμική Σειρά: The Studio (Apple TV+)
- Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Adolescence
- Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Νόα Γουάιλ – The Pitt
- Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μπριτ Λόουερ – Severance
- Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Σεθ Ρόγκεν – The Studio
- Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζιν Σμαρτ – Hacks
- Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τράμελ Τίλμαν – Severance
- Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Κάθριν Λανάσα – The Pitt
- Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere
- Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Χάνα Εϊνμπίντερ – Hacks
- Α΄Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence
- Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Κριστίν Μιλιότι – The Penguin
- Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Οουεν Κούπερ – Adolescence
- Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Εριν Ντόχερτι – Adolescence
- Ριάλιτι Παιχνίδι Διαγωνισμού: The Traitors
- Variety Σειρά με Σενάριο: Last Week Tonight with John Oliver
- Καλύτερο Talk Show: The Late Show with Stephen Colbert
- Variety Special (Live): SNL50 – The Anniversary Special
- Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Ανταμ Ράνταλ – Slow Horses («Hello Goodbye»)
- Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Εβαν Γκόλντμπεργκ, Σεθ Ρόγκεν – The Studio («The Oner»)
- Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Φίλιπ Μπαραντίνι – Adolescence
- Σενάριο σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία: Τζακ Θορν, Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence
- Σενάριο σε Κωμική Σειρά: Εβαν Γκόλντμπεργκ, Πίτερ Χάικ, Αλεξ Γκρέγκορι, Φρίντα Πέρεζ – The Studio
- Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Νταν Γκιλρόι – Andor («Welcome to the Rebellion»)
- Σενάριο σε Variety Σειρά: Last Week Tonight with John Oliver