Βρισηίδα Ανδριώτου: «Έχω σχέση και είμαι πάρα πολύ καλά και πολύ ερωτευμένη»

Η Βρισηίδα Ανδριώτου δήλωσε ότι είναι σε σχέση και μάλιστα πολύ ερωτευμένη με τον νέο της σύντροφο. Μάλιστα, τόνισε ότι δεν έχει διαφημίσει τον δεσμό της στα social γιατί θέλει να κρατήσει κρυφή την προσωπική της ζωή.

Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» και του «Survivor» μίλησε ότι στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα». Τα όσα είπε η Βρισηίδα Ανδριώτου μεταδόθηκαν την Πέμπτη (26.03.2026).

«Έχω μια σχέση, είμαι πάρα πολύ καλά και πολύ ερωτευμένη. Είμαι επιτέλους ήρεμη στην προσωπική ζωή μου. Αυτό δεν το έχω διαφημίσει στα social media γιατί θέλω να κρατάω την προσωπική ζωή μου για μένα. Άσχετα με την τελευταία σχέση, γιατί αυτό ήταν λόγω του reality που βγήκε προς τα έξω. Γενικά τις σχέσεις μου τις κρατάω για μένα», εξομολογήθηκε το μοντέλο.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί τηλεοπτικές προτάσεις, τις οποίες έχει απορρίψει.

«Μου έχουν γίνει πολλές προτάσεις στο παρελθόν για πάνελ και εκπομπές απλά δεν μου άρεσε αυτό. Πρέπει να σπουδάσεις και δημοσιογραφία, θα ήθελα να το είχα σπουδάσει και να μπορούσα να ανταπεξέλθω», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βρισηίδα Ανδριώτου.