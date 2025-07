Wimbledon: Ο Χιου Γκραντ πήρε έναν υπνάκο στη διάρκεια του αγώνα των Νόβακ Τζόκοβιτς και Φλάβιο Κομπόλι

Δεν μπόρεσε να κρατήσει ανοιχτά τα μάτια του ο διάσημος ηθοποιός Χιου Γκραντ κατά τη διάρκεια του προημιτελικού αγώνα του Wimbledon 2025 – μεταξύ του 24 φορές πρωταθλητή του Grand Slam Νόβακ Τζόκοβιτς και του Ιταλού Φλάβιο Κομπόλι – και είπε να πάρει έναν υπνάκο και μάλιστα μέσα στο περίφημο Royal Box.

Ο διάσημος πρωταγωνιστής Χιου Γκραντ – που συνοδευόταν από την σύζυγό του, Άννα Ε. Έμπερσταϊν και καθόταν πίσω από τη βασίλισσα Καμίλα – αποκοιμήθηκε καθώς ο αγώνας του Wimbledon 2025 που εξελισσόταν σε ένα συναρπαστικό τάι-μπρέικ στο πρώτο σετ, βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη. Οι κάμερες τον έπιασαν και φυσικά το βίντεο και οι φωτογραφίες έκαναν τον γύρο των social media.

Η στιγμή δεν πέρασε απαρατήρητη από τον σχολιαστή του ESPN, Κρις Φάουλερ και τον θρύλο του τένις Τζον ΜακΕνρο. Ο Φάουλερ ρώτησε χαρακτηριστικά: «Είναι μαζί μας;». O ΜακΕνρο απάντησε με χιούμορ: «Φαίνεται ότι χρειάζεται ένα καμπανάκι. Είναι τάι-μπρέικ, πείτε του. Έχει πολύ δρόμο ακόμα». Και οι δύο στη συνέχεια ξέσπασαν σε γέλια.

A little too much complimentary alcohol and sun for Hugh Grant on centre court and in the Royal Box at Wimbledon today. He won’t get an invite again if he can’t be bothered to stay awake and watch!! #wimbledon pic.twitter.com/JNdhGRcFrF