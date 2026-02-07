Χάλι Μπέρι και Βαν Χαντ αρραβωνιάστηκαν μετά από 6 χρόνια σχέσης – Το εντυπωσιακό μονόπετρο

Το «ναι» στην πρόταση γάμου του αγαπημένου της Βαν Χαντ, είπε η Χάλι Μπέρι, όπως αποκάλυψε σε βραδινή εκπομπή όπου βρέθηκε καλεσμένη. Η ηθοποιός μάλιστα δεν δίστασε να δείξει το εντυπωσιακό δαχτυλίδι που της χάρισε ο γνωστός τραγουδιστής.

Καλεσμένη στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» βρέθηκε η Χάλι Μπέρι το βράδυ της Πέμπτη (05.02.2026). Η ηθοποιός έβαλε τέλος στη σύγχυση που είχε δημιουργηθεί γύρω από το αν είχε απορρίψει την πρόταση γάμου του συντρόφου της, Βαν Χαντ, με τον οποίο βρίσκεται σε σχέση εδώ και σχεδόν έξι χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γνωστή ηθοποιός, μιλώντας στον Τζίιμι Φάλον ξεκαθάρισε ότι διευκρίνισε ότι το ζήτημα δεν ήταν η αποδοχή της πρότασης γάμου, αλλά το γεγονός ότι δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία γάμου.

«Υπάρχει μια σύγχυση ότι μου ζήτησε να με παντρευτεί και είπα “όχι”» για να προσθέσει αμέσως μετά: «Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είπα “όχι”, απλώς δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία. Φυσικά είπα “ναι, θα τον παντρευόμουν”», είπε η Χάλι Μπέρι.

Στη συνέχεια η ίδια έδειξε στην κάμερα της εκπομπής το δαχτυλίδι του αρραβώνα της, σχολιάζοντας με χιούμορ για τον Βαν Χαντ ότι της «έδωσε ένα μικρό δαχτυλίδι», με τον Τζίμι Φάλον να αντιδρά εμφανώς έκπληκτος για το μέγεθος του μονόπετρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Tonight Show (@fallontonight)

Υπενθυμίζεται ότι ο Βαν Χαντ τον Ιούνιο, είχε αποκαλύψει ότι είχε ήδη κάνει πρόταση γάμου στην Χάλι Μπέρι, χωρίς όμως να έχει υπάρξει τότε θετική απάντηση. Εκείνη την περίοδο, η Μπέρι είχε εξηγήσει ότι οι προηγούμενοι αποτυχημένοι γάμοι της την έκαναν πιο επιφυλακτική.

Η ηθοποιός έχει παντρευτεί τρεις φορές στο παρελθόν: Mε τον πρώην παίκτη του μπέιζμπολ Ντέιβιντ Τζάστις (1993–1997), τον τραγουδιστή και ηθοποιό Έρικ Μπενέ (2001–2005) και τον Ολιβιέ Μαρτίνες (2013–2016). Ο Βαν Χαντ από τη μεριά του έχει παντρευτεί μία φορά στο παρελθόν.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2020 και ήρθε κοντά αρχικά εξ αποστάσεως, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πριν δημοσιοποιήσει τη σχέση του. Η Χάλι Μπέρι ανακοίνωσε τη σχέση τους, μέσω Instagram τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ οι δύο τους εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ το 2021.

Έκτοτε, έχουν μιλήσει επανειλημμένα δημόσια για τον δεσμό τους, με την ηθοποιό να χαρακτηρίζει τον Βαν Χαντ ως «ο άνθρωπός μου» και «ο έρωτας της ζωής μου».

Η Χάλι Μπέρι έχει ήδη αποκτήσει δύο παιδιά, τον 12χρονο γιου της Μέισιο από τη σχέση της με τον Ολιβιέ Μαρτίνες και την 17χρονη κόρης της, Νάλα από τη σχέση της με τον Γκάμπριελ Ομπρί.