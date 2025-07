Χαλκ Χόγκαν: Η διαθήκη εκατομμυρίων, το παρασκήνιο και η αγωνία των κληρονόμων του θρυλικού παλαιστή

Ο Χαλκ Χόγκαν, πέθανε σε ηλικία 71 ετών το πρωί της Πέμπτης (24.07.2025) στο σπίτι του στο Κλίαργουοτερ της Φλόριντα και πλέον όλοι εστιάζουν στη διαθήκη του. Οι κληρονόμοι του θρυλικού παλαιστή αγωνιούν, καθώς όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, δεν γνωρίζουν τις τελευταίες σκέψεις του Χόγκαν.

Η τρίτη σύζυγός του, Sky Hogan, πρόκειται να κληρονομήσει τουλάχιστον το 30% της περιουσίας του, προκαλώντας ήδη μουρμούρες και πιθανή σύγκρουση με την αποξενωμένη κόρη του και τις πρώην συζύγους του. Ο Χαλκ Χόγκαν, άφησε πίσω του μια περιουσία που εκτιμάται στα 25 εκατομμύρια δολάρια, με ακίνητα και επιχειρήσεις που είχε δημιουργήσει για να προστατέψει τα περιουσιακά του στοιχεία.

Ανάμεσά τους, δεσπόζει το πολυτελές αρχοντικό του αξίας 11,5 εκατ. δολαρίων στo Clearwater της Φλόριντα. Σύμφωνα με τη νομική εμπειρογνώμονα June Fredricksen, ακόμα κι αν ο Χαλκ Χόγκαν δεν είχε φροντίσει να ανανεώσει τη διαθήκη, μετά τον γάμο του με τη Sky το 2022, η ίδια δικαιούται –βάσει της νομοθεσίας της Φλόριντα– το 30% της περιουσίας του.

«Αν δεν την είχε συμπεριλάβει στα trust ή τη διαθήκη του, εκείνη και πάλι έχει νομικά το δικαίωμα να διεκδικήσει το μερίδιό της», εξηγεί η Fredricksen. Αν υπάρξει αμφισβήτηση, η υπόθεση θα καταλήξει στο δικαστήριο διαθηκών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εμπλοκή πιστωτών ή άλλων διεκδικητών.

Ο Χαλκ Χόγκαν είχε εδώ και χρόνια διακόψει κάθε επαφή με την κόρη του, Brooke, με την οποία διατηρούσε τεταμένες σχέσεις. Μάλιστα, δεν είχε γνωρίσει ποτέ τα δίδυμα εγγονάκια του, Oliver και Molly Gene, που γεννήθηκαν τον Ιανουάριο του 2025.

Αν αποδειχθεί ότι δεν την συμπεριέλαβε στη διαθήκη, η Brooke μπορεί να αμφισβητήσει το περιεχόμενό της, οδηγώντας την υπόθεση σε χρονοβόρες και δαπανηρές νομικές διαμάχες.

