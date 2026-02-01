Χάρης Γρηγορόπουλος: «Με έχει ενοχλήσει η διάσταση που έχει πάρει το θέμα του διαζυγίου μου με τη Φωτεινή Ντεμίρη»

Ο Χάρης Γρηγορόπουλος εξέφρασε την ενόχλησή του με τη διάσταση που πήρε το θέμα του διαζυγίου του από τη Φωτεινή Ντεμίρη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα On Time Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου.

Ο ηθοποιός, Χάρης Γρηγορόπουλος, μίλησε για την παρούσα φάση της ζωής του μετά το διαζύγιο με τη Φωτεινή Ντεμίρη και για την αντίδραση της κοινωνίας προς την προσωπική του ζωή.

Σαράντα χρόνια δουλειάς και η μεγαλύτερη δημοσιότητα ήρθε από την προσωπική σας ζωή. Όταν είπατε ότι σας ενόχλησε, τι σας πείραξε περισσότερο;

Αυτό που με ενόχλησε ήταν η διάσταση που πήρε το θέμα. Αισθάνθηκα περίεργα και ένιωσα άβολα, γιατί σκεφτόμουν ότι ο κόσμος βομβαρδίζεται με μια είδηση στην οποία η απάντηση είναι: “Και εμάς τι μας νοιάζει;”.

Πιστεύετε ότι η κοινωνία δυσκολεύεται να καταλάβει πως οι σχέσεις μπορούν να αλλάζουν μορφή χωρίς να ακυρώνονται;

Δεν ξέρω τι δυσκολεύεται να καταλάβει η κοινωνία και τι όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ.

Δεν σας ενδιαφέρει πια τι καταλαβαίνει ή τι δεν καταλαβαίνει η κοινωνία; Αυτό είναι ελευθερία, αποστασιοποίηση ή μια συνειδητή επιλογή ηρεμίας στη φάση που βρίσκεστε;

Κοίταξε έχω καβατζάρει πια τα 60 και δίνω χώρο μόνο σε αυτά που θεωρώ εγώ σωστά, ανεξαρτήτως του αν είναι κοινωνικά δημοφιλή ή αποδεκτά. Όλο αυτό, βέβαια, έχει μια μοναχικότητα αλλά έχει και προσωπική, εσωτερική ηρεμία.

Τελικά, τι πιστεύετε; Τελειώνει η αγάπη ή απλώς μετασχηματίζεται με τον χρόνο;

Η αγάπη δεν τελειώνει ποτέ. Είναι σαν τον ήλιο. Μας δίνει χαρά.

Να θυμίσουμε ότι ο Χάρης Γρηγορόπουλος και η Φωτεινή Ντεμίρη υπήρξαν παντρεμένοι από το 1994 μέχρι και το 2024.