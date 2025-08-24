Lifestyle

Χάρης Βαρθακούρης: Οικογενειακές στιγμές στην Πάρο με τον Γιάννη Πάριο και τα παιδιά του

Ο τραγουδιστής περνά τις καλοκαιρινές του διακοπές στις Κυκλάδες και μοιράστηκε μια ιδιαίτερη φωτογραφία με τον πατέρα του, τα αδέλφια, τη σύζυγο και τις κόρες του
Χάρης Βαρθακούρης και οικογένεια
Πηγή: Instagram

Ο Χάρης Βαρθακούρης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Πάρο μαζί με την οικογένειά του και το βράδυ του Σαββάτου (23.08.2025) ανάρτησε στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο από οικογενειακό δείπνο στο σπίτι τους. Στο τραπέζι βρέθηκαν ο Γιάννης Πάριος με τις εγγονές του, Λιόνα και Μελωδία, ενώ δίπλα κάθισαν ο Χάρης με τα αδέλφια του, Μιχαήλ και Good Job Nicky.

Στη φωτογραφία στην Πάρο ποζάρει και η Αντελίνα Βαρθακούρη, η γυναίκα του Χάρη Βαρθακούρη, η οποία είχε επιμεληθεί όλο το τραπέζι, όπως ανέφερε ο σύζυγός της. Από την παρέα απουσίαζε ο Θανάσης Βαρθακούρης, με τον Χάρη να γράφει με χιούμορ «μας έλειπες».

«Σχεδόν απαρτία», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης, προσθέτοντας: «Φαγητό και γλέντι παριανό από τα χεράκια της γυναίκας μου και όμορφες στιγμές στο σπίτι μας. Και του χρόνου να είμαστε γεροί να το ξαναζήσουμε».

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da ʜᴀʀʀʏ ᴠᴀʀᴛʜᴀᴋᴏᴜʀɪѕ (@harryvarthakouris)

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο τραγουδιστής είχε μοιραστεί ακόμη μια φωτογραφία από γεύμα με τις κόρες και τα αδέλφια του, την οποία τράβηξε η Αντελίνα.

 
 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da ʜᴀʀʀʏ ᴠᴀʀᴛʜᴀᴋᴏᴜʀɪѕ (@harryvarthakouris)

Με διάθεση αυτοσαρκασμού, είχε σχολιάσει: «Μακάρι να είχαμε κάτι κοινό μεταξύ μας!».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η ανάρτηση της συντρόφου του Ντέμη Νικολαΐδη για την μάχη με τον καρκίνο – «Μη χάνετε την πίστη σας»
«Η ζωή, μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, την κρατάω γερά, χαμογελάω όπως πάντα και "όλα μοιάζουν καλοκαίρι" ξανά!», είχε γράψει σε ανάρτηση η 41χρονη
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου / Ντέμης Νικολαΐδης 3
Newsit logo
Newsit logo