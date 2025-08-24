Χάρης Βαρθακούρης: Οικογενειακές στιγμές στην Πάρο με τον Γιάννη Πάριο και τα παιδιά του

Ο Χάρης Βαρθακούρης βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Πάρο μαζί με την οικογένειά του και το βράδυ του Σαββάτου (23.08.2025) ανάρτησε στο Instagram ένα τρυφερό στιγμιότυπο από οικογενειακό δείπνο στο σπίτι τους. Στο τραπέζι βρέθηκαν ο Γιάννης Πάριος με τις εγγονές του, Λιόνα και Μελωδία, ενώ δίπλα κάθισαν ο Χάρης με τα αδέλφια του, Μιχαήλ και Good Job Nicky.

Στη φωτογραφία στην Πάρο ποζάρει και η Αντελίνα Βαρθακούρη, η γυναίκα του Χάρη Βαρθακούρη, η οποία είχε επιμεληθεί όλο το τραπέζι, όπως ανέφερε ο σύζυγός της. Από την παρέα απουσίαζε ο Θανάσης Βαρθακούρης, με τον Χάρη να γράφει με χιούμορ «μας έλειπες».

«Σχεδόν απαρτία», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησης, προσθέτοντας: «Φαγητό και γλέντι παριανό από τα χεράκια της γυναίκας μου και όμορφες στιγμές στο σπίτι μας. Και του χρόνου να είμαστε γεροί να το ξαναζήσουμε».

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο τραγουδιστής είχε μοιραστεί ακόμη μια φωτογραφία από γεύμα με τις κόρες και τα αδέλφια του, την οποία τράβηξε η Αντελίνα.

Με διάθεση αυτοσαρκασμού, είχε σχολιάσει: «Μακάρι να είχαμε κάτι κοινό μεταξύ μας!».