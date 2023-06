Ούτε που είχε φανταστεί την επιτυχία του ο Χάρισον Φορντ. Στα 81 του, ο θρυλικός… Ιντιάνα Τζόουνς, μίλησε στο People για την καριέρα του έως σήμερα.

Όταν λοιπόν ξεκινούσε τα πρώτα του βήματα στο χώρο της υποκριτικής, ο Χάριστον Φορντ δεν φανταζόταν ούτε την επιτυχία του, ούτε ότι θα γινόταν παγκοσμίως γνωστός και ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του Χόλιγουντ.

Με αφορμή τη νέα ταινία Indiana Jones and the Dial of Destiny, ο Harrison Ford είπε στο People: «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα ήμουν πρωταγωνιστής. Πραγματικά ήλπιζα ότι θα μπορώ να βγάλω τα προς το ζην ως ηθοποιός και να μην χρειάζεται να συμπληρώνω το εισόδημά μου με κάποια άλλη παράλληλη εργασία… Σκεφτόμουν ότι θα ήμουν τυχερός να είχα έναν ρόλο σε μια κανονική τηλεοπτική σειρά».

Η μοίρα -και οι θαυμαστές- είχαν άλλα σχέδια, φυσικά, αλλά και ο ίδιος, που τον Ιούλιο γίνεται 81 χρόνων, δεν έχει χάσει ούτε στιγμή την αγάπη του για την υποκριτική. «Μάλλον μου αρέσει να κάνω ταινίες τώρα περισσότερο από ποτέ», είπε.

Παρά τις δυσκολίες εξαιτίας της ηλικίας τόνισε: «Δεν θέλω να ξαναγίνω νέος. Ήμουν νέος και τώρα απολαμβάνω να είμαι μεγάλος» και προσέθεσε: «Σίγουρα η σωματική μου δύναμη δεν είναι η ίδια λόγω της ηλικίας, αλλά υπάρχουν άλλα υπέροχα πράγματα που συνοδεύουν αυτήν την ηλικία, όπως ο πλούτος εμπειριών, όλο αυτό το βάρος του χρόνου που έχει περάσει μέχρι να γεράσω, και αυτό μου δίνει μια κάποια ευκολία».

«Κανείς δεν το πιστεύει ποτέ αυτό, αλλά ποτέ δεν ήθελα να γίνω πλούσιος και διάσημος. Ήθελα απλώς να γίνω ηθοποιός», είπε.