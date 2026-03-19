Χριστίνα Αλούπη: Έχω βιώσει ψυχολογική βία σε σχέση, όταν κατάλαβα ότι πρέπει να φύγω δεν μπορούσα

«Βρίσκουν τις αδυναμίες σου και τους μηχανισμούς για να σε έχουν υπό τον έλεγχο τους και είναι δύσκολο να ξεφύγεις», είπε ακόμα
Xριστίνα Αλούπη
H Xριστίνα Αλούπη

Για την κρίση που πέρασε στον γάμο της αλλά και την κακοποίηση που αντιμετώπισε σε προηγούμενη της σχέση μίλησε, μεταξύ άλλων, η Χριστίνα Αλούπη στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε.

Η Χριστίνα Αλούπη μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» και τα όσα είπε, προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (19.03.2026).

«Με τον σύζυγο μου είχαμε να βρεθούμε από τις αρχές Ιανουαρίου. Δεν αφήνουμε πολύ γιατί δεν θέλει να λείπει και από τα παιδιά πάρα πολύ. Την κρίση την περάσαμε όταν ήμασταν μαζί κάθε μέρα, όχι όταν ήμασταν χώρια», εξομολογήθηκε, αρχικά.

«Όταν πλέον η προτεραιότητα σου είναι καθαρά τα παιδιά και οι ανάγκες των παιδιών, δεν έχεις υπομονή για τον σύντροφο σου. Τον παραμελείς αναγκαστικά, δεν γίνεται αλλιώς», είπε ακόμα.

«Είχα μια άσχημη εμπειρία σε σχέση, σε ηλικία που δεν καταλάβαινα τι μου συνέβαινε. Όταν είναι ύπουλη αυτή η ψυχολογική βία, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι άνθρωποι που συνήθως είναι νάρκισσοι, θέλουν να σε έχουν υποχείριο και να σε ελέγχουν για να ανεβαίνουν αυτοί και να νιώθουν πιο σπουδαίοι από σένα. Βρίσκουν τις αδυναμίες σου και τους μηχανισμούς για να σε έχουν υπό τον έλεγχο τους και είναι δύσκολο να ξεφύγεις από αυτές τις σχέσεις, γιατί σε τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι», πρόσθεσε η Χριστίνα Αλούπη.

«Εμένα αυτό ήταν το μεγάλο μου βασανιστήριο. Όταν δηλαδή κατάλαβα κάποια στιγμή ότι πρέπει να φύγω, δεν μπορούσα. Κάνεις τα πάντα για να μην προκαλέσεις τον θυμό του άλλου κα την οργή του», συμπλήρωσε, ακόμα η Χριστίνα Αλούπη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

