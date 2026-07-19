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Χριστίνα Κολέτσα: Βίντεο με την τραγουδίστρια να χορεύει σε πισίνα στη Μύκονο με λευκό ολόσωμο μαγιό

Η Χριστίνα Κολέτσα κάνει διακοπές στη Μύκονο και φροντίζει να κάνει πράγματα που την ευχαριστούν
Χριστίνα Κολέτσα
Χριστίνα Κολέτσα / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Χριστίνα Κολέτσα και Μύκονος πηγαίνουν μαζί τα περισσότερα καλοκαίρια, με την τραγουδίστρια να επιλέγει το «Νησί των Ανέμων» και το φετινό καλοκαίρι για να αποφορτιστεί. Σε βίντεο που δημοσίευσε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Ιουλίου του 2026, φαίνεται να χορεύει μέσα σε πισίνα.

Η Χριστίνα Κολέτσα ανέβασε ένα story στο Instagram στο οποίο φαίνεται πως άκουγε το τραγούδι «Starboy» του The Weeknd, και κινούνταν στον ρυθμό μέσα σε πισίνα, φορώντας ένα λευκό ολόσωμο μαγιό.

Κάτά τη διάρκεια του βίντεο, η Χριστίνα Κολέτσα πλησίασε την κάμερα και χαμογέλασε, δείχνοντας πως απολάμβανε τη στιγμή. Στα 46 της χρόνια, δείχνει να βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της.

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις της στις αρχές του 2026, μίλησε ανοιχτά για τη ζωή της, την ψυχοθεραπεία που τη βοήθησε να ξεπεράσει μια παλαιότερη κακοποιητική σχέση, καθώς και για το γεγονός ότι κάποιες στιγμές μετανιώνει που δεν δημιούργησε οικογένεια. Συνεχίζει ενεργά τις live εμφανίσεις και το καλοκαίρι φροντίζει να απολαμβάνει ανέμελες στιγμές.

Η Χριστίνα Κολέτσα είναι Ελληνίδα τραγουδίστρια της λαϊκής και ποπ μουσικής σκηνής, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στον τέταρτο κύκλο του μουσικού talent show «Fame Story» το 2006.

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