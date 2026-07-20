Η Σίσσυ Χρηστίδου ερωτευμένη ξανά: Ποιος είναι ο νεαρός επιχειρηματίας που έκλεψε την καρδιά της

Ένα νέο κεφάλαιο στα προσωπικά της φαίνεται πως έχει ανοίξει η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια του Mega που βρίσκεται σε καλοκαιρινές διακοπές, φέρεται να βρίσκεται σε σχέση με νεαρό επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης και όχι μόνο. Οι δυο τους δεν έχουν επιβεβαιώσει το παραμικρό. Η 45χρονη άλλωστε, έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το διαζύγιο από τον Θοδωρή Μαραντίνη.

Ρεπορτάζ του tlife.gr, αναφέρει πως η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του, λατρεύει τα ταξίδια στον ελεύθερο χρόνο του και παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού.

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Το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου του 2026, η Σίσσυ Χρηστίδου μαζί με τη Χριστίνα Κοντοβά και ακόμα δύο φίλες της ανέβασε μία φωτογραφία από το μαγαζί του νέου συντρόφου της, επισημαίνοντάς τον.

Η ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Η πιο γνωστή και μακροχρόνια σχέση της παρουσιάστριας ήταν με τον Θοδωρή Μαραντίνη, με τον οποίο παντρεύτηκε, απέκτησε δύο παιδιά και πήρε διαζύγιο, ενώ απασχόλησαν τα μέσα και με τη δικαστική τους διαμάχη για τη διατροφή των παιδιών τους.

Στο παρελθόν, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε διαψεύσει κατηγορηματικά φήμες που την ήθελαν σε σχέση με επώνυμους Έλληνες, όπως για παράδειγμα με τον ηθοποιό Γιάννη Στάνκογλου. Αυτή τη φορά όμως, φαίνεται πως έχει βρει τον άνθρωπό της και περνάει χρόνο μαζί του.

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Ο Στέφανος Νεδέλκος παράλληλα με τις επιχειρηματικές του υποχρεώσεις, αγωνίζεται με τη φανέλα του Φαίακα Κέρκυρας, συμβάλλοντας στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας που φέτος εξασφάλισε την άνοδό της στη Γ’ Εθνική κατηγορία.

Στον επιχειρηματικό τομέα, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον χώρο της εστίασης. Μετά την επιτυχία του πρώτου του εστιατορίου, της «Κόμισσας», προχώρησε πρόσφατα στο άνοιγμα ενός δεύτερου καταστήματος στο κέντρο της Κέρκυρας, του «Μαριδάκι». Το νέο εγχείρημα έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των ντόπιων όσο και των επισκεπτών του νησιού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το επιχειρηματικό του αποτύπωμα.