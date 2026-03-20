Χριστίνα Λαμπίρη: Δεν πέρασα καλά τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση σε επίπεδο συνεργασιών, διαλύθηκα ψυχολογικά

Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Χριστίνα Λαμπίρη και αναφέρθηκε στην τηλεοπτική της καριέρα και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει.

Η γνωστή παρουσιάστρια μίλησε την Παρασκευή (20.03.2026) στην κυπριακή εκπομπή «Ήρθε και έδεσε» και μίλησε για τα τελευταία της χρόνια στην τηλεόραση. Η Χριστίνα Λαμπίρη παραδέχτηκε ότι δεν ήταν ευχαριστημένη από τις τελευταίες της συνεργασίες, γεγονός που τη διέλυσε ψυχολογικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η δουλειά στην τηλεόραση είναι ψυχοφθόρα όταν δε σε βοηθούν οι συνθήκες και το περιβάλλον, όπως οποιοδήποτε τοξικό περιβάλλον είναι ψυχοφθόρο σε οποιαδήποτε δουλειά κι αν είσαι. Όλα τα χρόνια που την έκανα με την ίδια αγάπη, με την ίδια ένταση και την ίδια δοτικότητα, και την αδρεναλίνη να χτυπάει “κόκκινο”, ήμουν ένας υγιέστατος άνθρωπος», δήλωσε αρχικά η Χριστίνα Λαμπίρη.

«Όταν οι συνθήκες γύρω μου άλλαξαν και δεν πήγαινα πολύ καλά με συνεργασίες μου, όχι με τον ανταγωνισμό – ο ανταγωνισμός πάντα με πίεζε θετικά – είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλούς συνεργάτες. Δεν πέρασα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο συνεργασιών και αυτό ψυχολογικά με διέλυσε», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η Χριστίνα Λαμπίρη αναφέρθηκε στις κρίσεις πανικού που πάθαινε και δυσκόλευαν πολύ την καθημερινότητά της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θυμάμαι ότι τα τελευταία χρόνια πριν σταματήσω, το διάστημα 2016 – 2018, μου ήταν τρομερά δύσκολο να ταξιδέψω, να μπω σε αεροπλάνο, σε ασανσέρ, οπουδήποτε. Πάθαινα τρομερές κρίσεις πανικού και σε μια από τις πτήσεις μας, προς την Καβάλα, σε όλη τη διάρκεια, ήμουν πεσμένη μπρούμητα για να μη βλέπω και με ακουστικά για να μην ακούω. Όλο αυτό προέκυψε από την πίεση στη δουλειά», ανέφερε η γνωστή παρουσιάστρια.

«Καταλάβαινα ότι δεν πάω καλά. Πέρα από τις κρίσεις πανικού, θύμωνα πολύ εύκολα, δε μπορούσε κάποιος να μου μιλήσει, είχα χάσει το χαμόγελό μου, δεν ήμουν εγώ… Πέρναγα άσχημα. Ήμουν δυστυχισμένη. Φαινόταν στο πρόσωπό μου», είπε ακόμα.