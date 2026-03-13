Χριστίνα Μπόμπα: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες πριν και μετά τη γέννα – «Κάθε φάση ένα ορόσημο, κάθε αλλαγή μια ιστορία»

Η Χριστίνα Μπόμπα μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες από την περίοδο της γέννησης των διδύμων.

Το 2021 η γνωστή Influencer έγινε για πρώτη φορά μητέρα φέρνοντας στον κόσμο τις κόρες της, Αριάνα και Φιλίππα. Η ίδια μέσα από τη νέα της ανάρτηση έστειλε μήνυμα προς όλες τις γυναίκες, τονίζοντας πως το σώμα δεν είναι ποτέ το ίδιο σε κάθε περίοδο της ζωής.

«Πόσο απελευθερωτικό είναι να φροντίζεις το σώμα σου επειδή το αγαπάς και όχι επειδή θέλεις να το αλλάξεις. Κάθε φάση ένα ορόσημο. Κάθε αλλαγή μια ιστορία. Το γυναικείο σώμα δεν είναι ίδιο σε κάθε περίοδο της ζωής και αυτό είναι το μεγαλείο του.

Κάθε “ατέλεια” είναι απόδειξη ότι έζησα, ότι μεγάλωσα, ότι έφερα ζωή, ότι συνεχίζω. Και σήμερα με προσέχω όχι γιατί δεν μου αρέσω, αλλά γιατί με αγαπάω», έγραψε η Χριστίνα Μπόμπα στο μήνυμά της.

Πρόσφατα η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε σε vidcast με την Μαντώ Γαστεράτου, περνώντας σε εξομολογήσεις για την σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη.

«Όταν τα φτιάξαμε με τον Σάκη ήταν ένας πολύ προβεβλημένος άνθρωπος και εγώ ήμουν μια κοπέλα 26 χρονών που δούλευα σε μια εταιρεία, έκανα διαφημίσεις και φωτογραφίσεις, ήμουν σε μια άλλη ταχύτητα. Ξεκινήσαμε και ο Σάκης ήταν δέκα βήματα μπροστά, ήταν κάποια χρόνια μεγαλύτερος, ήταν παρουσιαστής, είχε τις δικές του εταιρείες. Ήμουν σε ένα πλαίσιο του μόλις έχει τελειώσει κάποιος τη σχολή του και δουλεύει δέκα χρόνια», ανέφερε η Χριστίνα Μπόμπα.