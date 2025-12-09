Lifestyle

Χριστίνα Μπόμπα: «Θέλω να φτιάξω το στήθος μου»

«Αγαπάμε το σώμα μας, αγαπάμε τον εαυτό μας, αλλά η αυτοπεποίθησή μας χτίζεται και από το σώμα μας», πρόσθεσε
Χριστίνα Μπόμπα
H Χριστίνα Μπόμπα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Μία προσωπική αποκάλυψη έκανε η Χριστίνα Μπόμπα στο νέο επεισόδιο του podcast που έχει.

Με αφορμή τον καλεσμένο της, που ήταν ο πλαστικός χειρουργός, Πρόδρομος Παπαϊωάννου, η σύζυγός του Σάκη Τανιμανίδη δήλωσε ότι θέλει να κάνει πλαστική επέμβαση στο στήθος της. Μάλιστα, η Χριστίνα Μπόμπα τόνισε ότι αυτή η κίνηση θα τονώσει την αυτοπεποίθησή της.

«Αγαπάμε το σώμα μας, αγαπάμε τον εαυτό μας, αλλά η αυτοπεποίθησή μας χτίζεται και από το σώμα μας. Όσο κι αν πάμε να τα ωραιοποιήσουμε όλα, να μη λέμε τα πράγματα που δεν είναι politically correct, ισχύει. Δηλαδή εγώ πραγματικά το σκέφτομαι.

Μετά από μία γέννα και θηλασμό δύο μωρών, θέλω να φτιάξω το στήθος μου. Και όντως, όταν και αν το κάνω, πιστεύω ότι θα επηρεάσει την αυτοπεποίθησή μου, αλλά δεν σημαίνει ότι έχω πρόβλημα αυτοπεποίθησης», εξομολογήθηκε.

«Και όταν αυτός ο πατέρας είναι καλός, τον θαυμάζεις ακόμα περισσότερο. Πολλές φορές έχει τύχει να τον χαζεύω με τα παιδιά και να τον ξαναερωτεύομαι», είχε δηλώσει πρόσφατα η Χριστίνα Μπόμπα για τον γάμο της με τον Σάκη Τανιμανίδη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
201
162
112
103
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Demy επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον Κώστα Κωνσταντίνου: «Την επόμενη σχέση μου θα την κρύψω»
«Η νύχτα δεν μου ταιριάζει, νιώθω ότι είμαι πιο πολύ ο εαυτός μου με τους ηθοποιούς», παραδέχτηκε ακόμα η γνωστή τραγουδίστρια που φέτος παίζει στη σειρά «Μια νύχτα μόνο» του MEGA
Demy
Newsit logo
Newsit logo