Χριστίνα Σάλτη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρας της – «Αν ξαναγεννιόμουν πάλι εσένα θα διάλεγα για μάνα μου»

Σε βαρύ πένθος βρίσκεται αυτό το διάστημα η Χριστίνα Σάλτη, καθώς «έφυγε» από τη ζωή η μητέρα της, ύστερα από μία μάχη με τον καρκίνο του παχέους εντέρους.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα (15.09.2025) μέσα από την εκπομπή «Βuongiorno» του MEGA και η γνωστή τραγουδίστρια όλες αυτές τις ημέρες κρατούσε σιγή ιχθύος στα social media. Το μεσημέρι της Παρασκευής (19.09.2025) η Χριστίνα Σάλτη έκανε την πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο της μητέρα της και «ράγισε» τις καρδιές των followers της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλό ταξίδι μάνα μας! Κουτ μας! Νούλης μας!

Αν γεννιόμουν ακόμη μια φορά πάλι εσένα θα διάλεγα για μάνα μου! Γιατί είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους… Ήσουν μάνα για εμάς, για τα ξαδέρφια μου, για τους φίλους μου, για τους φίλους σου, για την οικογένεια σου. Ήσουν πάντα δίπλα σε όποιον ήξερες πως περνάει μια δυσκολία και ακόμη και να μην στο έλεγε εσύ το αντιλαμβανόσουν κατευθείαν και ήσουν εκεί για να του δώσεις την αγάπη σου και την βοήθεια σου, χωρίς να έχεις ούτε εσύ πολλά, αλλά πάντα είχες περίσσευμα. Περίσσευμα αγάπης… Λίγοι άνθρωποι σαν κι εσένα και αν υπήρχαν πολλοί με την ίδια ποιότητα, ο κόσμος μας σίγουρα θα ήταν καλύτερος. Δυστυχώς η ζωή είναι σκληρή και άδικη και σε πήρε ο Θεός γρήγορα στην αγκαλιά του. Προσπαθώ να μάθω τον λόγο, είναι ακόμη πολύ νωρίς…

Θα μου λείψει το τεράστιο χαμόγελο και η ενέργεια σου που ξεχείλιζε… Το χιούμορ σου. Ακόμη και στο νοσοκομείο που πονούσες, δεν το έχασες ποτέ..! Η δυνατή, ζωντανή, ποντιακή φωνή σου..!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το “Χριστίνα μου”!!

View this post on Instagram A post shared by Christina Salti (@xsalti)

Κυριακή Τορουνίδου πάντα θα ζεις μέσα από εμάς και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να σε κάνουμε περήφανη!

Σε αγαπώ πολύ!», έγραψε στην ανάρτησή της η Χριστίνα Σάλτη και παράλληλα δημοσίευσε μία φωτογραφία της μαμάς της.

Κάτω από την ανάρτησή της, πλήθος κόσμου έσπευσε να τη συλλυπηθεί για τη σημαντική αυτή απώλεια από τη ζωή της.