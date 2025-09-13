Χριστίνα Σάλτη: «Το βράδυ που ξαπλώνω στο κρεβάτι νιώθω τεράστιο άγχος με τη μαμά στο νοσοκομείο»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Χριστίνα Σάλτη, αυτή την εβδομάδα, στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Γιώργο Πράσινο. Ανάμεσα σε άλλα, η τραγουδίστρια μίλησε για την στήριξη που καλείται να δείχνει στην μητέρα της, η οποία και δίνει γενναία μάχη τους τελευταίους μήνες.

«Όταν βρίσκεσαι σε δράση, δεν προλαβαίνεις να στενοχωρηθείς. Πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα, μιλάς με τους γιατρούς για τις θεραπείες και επιβάλλεται να είσαι δίπλα της χαρούμενη. Το βράδυ που ξαπλώνω στο κρεβάτι νιώθω τεράστιο άγχος με τη μαμά στο νοσοκομείο. Σκέφτομαι τι θέλω να ρωτήσω τον γιατρό την επόμενη μέρα, έχω ανασφάλεια αν τα έχουμε κάνει όλα σωστά για εκείνη και κάπως αποκοιμιέμαι», εξομολογήθηκε αρχικά η όμορφη τραγουδίστρια.

«Τελευταία ακούω πολλά τέτοια περιστατικά, το αντιμετωπίζουν πολλοί αυτό, συμπονώ τον καθένα ξεχωριστά και ξέρω πόσο δύσκολος αγώνας είναι. Δεν περίμενα ποτέ πως η μητέρα μου, ένας τόσο δυνατός άνθρωπος, θα αρρωστήσει και θα ταλαιπωρείται έτσι. Αναρωτιέμαι πολλές φορές “έτσι φεύγουν οι άνθρωποι;”. Η μητέρα μου ήταν η superwoman”.

Είναι σημαντικό σε αυτές τις περιπέτειες οι ασθενείς να μην είναι και να μην αισθάνονται μόνοι. Ξέρεις, είναι απρόβλεπτη η ζωή. Γι’ αυτό θέλω να είμαι ευγενική και γελαστή. Είναι πολύ μικρή η ζωή για κακίες και ανταγωνισμούς. Το θέμα είναι να είμαστε μαζί, είτε με την οικογένεια σου είτε με την οικογένεια που έχεις φτιάξει με τους φίλους σου, όπως εγώ», συμπλήρωσε, ακόμα, η Χριστίνα Σάλτη.