Χρήστος Δάντης: Η πρώτη φωτογραφία από το νοσοκομείο με την Ασημίνα Χατζηανδρέου μετά το χειρουργείο του

Ο Χρήστος Δάντης αναρρώνει μετά το χειρουργείο που έκανε και η σύντροφός του, Ασημίνα Χατζηανδρέου, του εύχεται «σιδερένιος» μέσα από ανάρτησή της. Ο δημοφιλής τραγουδιστής παραμένει σε νοσοκομείο, υπό την επίβλεψη γιατρών. Η χειρουργική επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πλέον ο 59χρονος περιμένει να μάθει πότε θα πάρει εξιτήριο.

Όπως είχε κάνει γνωστό η Ασημίνα Χατζηανδρέου μέσα από προγενέστερη ανάρτησή της, ο Χρήστος Δάντης είχε ένα ατύχημα και είχε σπάσει το χέρι του. Χρειάστηκε να κάνει χειρουργείο για να αποκατασταθεί το πρόβλημα και πλέον παραμένει στο νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ασημίνα Χατζηανδρέου παραμένει διαρκώς στο πλευρό του. Μάλιστα, δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, όπου ο τραγουδιστής βρίσκεται στο κρεβάτι, με εκείνη να του κρατά τρυφερά το χέρι. «Σιδερένιος», έγραψε στη λεζάντα της εικόνας.

Ο Χρήστος Δάντης θα απέχει από τις εμφανίσεις του στον «Σταυρό του Νότου», ενώ ακυρώθηκε και η συναυλία του στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από ιατρική σύσταση.

Χρήστος Δάντης και Ασημίνα Χατζηανδρέου, που έγινε πιο γνωστή από τη συμμετοχή της στο Survivor, παραμένουν μαζί από το 2019.