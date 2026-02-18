Χρήστος Δάντης: Με χειρούργησαν και μου «έδωσαν» πίσω το χέρι μου – Η πρώτη ανάρτηση από το νοσοκομείο

Μία σοβαρή περιπέτεια υγείας είχε πριν από μερικές ημέρες ο Χρήστος Δάντης, ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης είχε ένα ατύχημα στο χέρι και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό, ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναγκάστηκε να ακυρώσει κάποιες εμφανίσεις του και χειρουργήθηκε στο χέρι, προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημά του. Μάλιστα, η σύντροφός του, Ασημίνα Χατζηανδρέου, είχε δημοσιοποιήσει τη δυσάρεστη είδηση για τον Χρήστο Δάντη.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (18.02.2026) ο τραγουδιστής έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτεια της υγείας του, ευχαρίστησε τον γιατρό του και ανακοίνωσε στους θαυμαστές του ότι επιστρέφει στη σκηνή την Παρασκευή.

«Όταν θυμάμαι σε ποια κατάσταση μπήκα στην Ευρωκλινική Αθηνών το βράδυ της Πέμπτης, με το χέρι σχεδόν διαλυμένο και σκέφτομαι πόσο γρήγορα θα ανέβω ξανά στη σκηνή την Παρασκευή που έρχεται… μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να νιώσω.

Το “τεράστιο ευχαριστώ” ανήκει στον χειρουργό Γιώργο Μάζη και σε όλο το επιτελείο του, αν και είναι λίγο μπροστά σε αυτό που έκαναν για μένα.

Με χειρούργησαν και μου “έδωσαν” πίσω το χέρι μου και τη δυνατότητα να επιστρέψω εκεί που ανήκω: στη σκηνή!

Ευχαριστώ από καρδιάς.

Τα λέμε στον Σταυρό του Νότου plus την Παρασκευή 20/09», έγραψε στην ανάρτησή του ο Χρήστος Δάντης

Η ανάρτηση του Χρήστου Δάντη κέρδισε αμέτρητα likes και ευχές για «γρήγορη ανάρρωση» από θαυμαστές και αγαπημένους του συναδέλφους, όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Χάρης Βαρθακούρης, η Ιουλία Καλλιμάνη, ο Ηλίας Βρεττός, η Ευρυδίκη και ο Πέτρος Ίμβριος.