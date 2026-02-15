Χρήστος Δάντης: Μεγάλωσα με μία μάνα που είχε φάει αρκετό ξύλο, είναι ό,τι χειρότερο

Ο Χρήστος Δάντης ήταν καλεσμένος του Νίκου Γρίτση στην εκπομπή «Αστερόσκονη» στο Action24 ήταν το βράδυ του Σαββάτου (14.2.26).

Ο Χρήστος Δάντης -που λόγω ενός ατυχήματος έσπασε το χέρι του και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο– μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την κακοποίηση που είχε βιώσει στο σπίτι του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και την στιγμή που νιώθεις ερωτευμένος, δεν ξέρεις αν είσαι ερωτευμένος. Πρέπει να περάσει ο χρόνος και να περάσει πολλά δεινά ο έρωτας για να σου δώσει την απάντηση», είπε αρχικά ο Χρήστος Δάντης.

Ο Χρήστος Δάντης είπε στη συνέχεια: «Έχω ζήσει την κακοποίηση μέσα στην οικογένειά μου. Μεγάλωσα με μία μάνα η οποία έχει φάει αρκετό ξύλο και είναι ό,τι χειρότερο».