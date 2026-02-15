Lifestyle

Χρήστος Δάντης: Μεγάλωσα με μία μάνα που είχε φάει αρκετό ξύλο, είναι ό,τι χειρότερο

Σε συνέντευξή του ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την κακοποίηση που είχε βιώσει στο σπίτι του
Ο Χρήστος Δάντης
Ο Χρήστος Δάντης / NDP PHOTO

Ο Χρήστος Δάντης ήταν καλεσμένος του Νίκου Γρίτση στην εκπομπή «Αστερόσκονη» στο Action24 ήταν το βράδυ του Σαββάτου (14.2.26).

Ο Χρήστος Δάντης -που λόγω ενός ατυχήματος έσπασε το χέρι του και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο– μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την κακοποίηση που είχε βιώσει στο σπίτι του.

«Και την στιγμή που νιώθεις ερωτευμένος, δεν ξέρεις αν είσαι ερωτευμένος. Πρέπει να περάσει ο χρόνος και να περάσει πολλά δεινά ο έρωτας για να σου δώσει την απάντηση», είπε αρχικά ο Χρήστος Δάντης.

 

Ο Χρήστος Δάντης είπε στη συνέχεια: «Έχω ζήσει την κακοποίηση μέσα στην οικογένειά μου. Μεγάλωσα με μία μάνα η οποία έχει φάει αρκετό ξύλο και είναι ό,τι χειρότερο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
338
201
91
83
83
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ και το τέλος μίας γενναίας διαδρομής: Το «αιώνιο αγόρι» του Dawson’s Creek μίλησε ανοιχτά για τον καρκίνο πριν από τον θάνατό του
Ταυτίστηκε με μία από τις πιο εμβληματικές teen σειρές των 90s μέσα από το «Dawson’s Creek». Ο ρόλος του ως Ντόσον Λίρι έμεινε ως σημείο αναφοράς...
Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ
Νάνα Μούσχουρη: «Έσπασε» η φωνή της όταν την βράβευσε ο Νίκος Αλιάγας στη Γαλλία με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη
Τα βραβεία μεταδόθηκαν ζωντανά από κρατικό κανάλι της Γαλλίας και τη στιγμή της βράβευσης της Νάνας Μούσχουρη ήταν συντονισμένοι 2 εκατομμύρια τηλεθεατές
Νάνα Μούσχουρη
Newsit logo
Newsit logo