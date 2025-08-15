Lifestyle

Χρήστος Κούγιας: Ευχήθηκε γλύκα τα χρόνια πολλά στην αδερφή του, Μάιρα, για την γιορτή της

Τα αδέρφια φαίνεται να έχουν μια πολύ στενή και όμορφη σχέση
Ο Χρήστος Κούγιας με την αδερφή του Μάιρα
Ο Χρήστος Κούγιας με την αδερφή του Μάιρα / φωτό instagram

 Ο Χρήστος Κούγιας θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά στην αδελφή του, Μάιρα, μέσα από φωτογραφία που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram για την ονομαστική γιορτή της.

Ο γιος του Αλέξη Κούγια και της Εύης Βατίδου, Χρήστος Κούγιας, που ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του στη Νομική, όπως και η αδελφή του Μάιρα Φαίνεται να έχει μια εξαιρετική και πολύ κοντινή σχέση με την αδερφή του.

Τα δυο αδέλφια είναι πολύ αγαπημένα και τους έχουμε δει πολλές φορές να απολαμβάνουν μαζί της εξόδους τους, ενώ ο Χρήστος Κούγιας εκφράζεται πάντα με πολύ τρυφερά λόγια για εκείνη.

Για την σημερινή ονομαστική της εορτή της αδερφής του, ο Χρήστος Κούγιας δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι.

Ο Χρήστος Κούγιας με την Αδερφή του Μάιρα
Ο Χρήστος Κούγιας με την Αδερφή του Μάιρα / Φωτό από Instagram

Ο ίδιος έγραψε, «Χρόνια πολλά! Να σε χαιρόμαστε».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo