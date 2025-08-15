Χρήστος Κούγιας: Ευχήθηκε γλύκα τα χρόνια πολλά στην αδερφή του, Μάιρα, για την γιορτή της

Ο Χρήστος Κούγιας θέλησε να ευχηθεί χρόνια πολλά στην αδελφή του, Μάιρα, μέσα από φωτογραφία που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram για την ονομαστική γιορτή της.

Ο γιος του Αλέξη Κούγια και της Εύης Βατίδου, Χρήστος Κούγιας, που ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του στη Νομική, όπως και η αδελφή του Μάιρα Φαίνεται να έχει μια εξαιρετική και πολύ κοντινή σχέση με την αδερφή του.

Τα δυο αδέλφια είναι πολύ αγαπημένα και τους έχουμε δει πολλές φορές να απολαμβάνουν μαζί της εξόδους τους, ενώ ο Χρήστος Κούγιας εκφράζεται πάντα με πολύ τρυφερά λόγια για εκείνη.

Για την σημερινή ονομαστική της εορτή της αδερφής του, ο Χρήστος Κούγιας δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι.

Ο ίδιος έγραψε, «Χρόνια πολλά! Να σε χαιρόμαστε».