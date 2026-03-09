Χρίστος Κούγιας: Τα γενέθλια σε νυχτερινό κέντρο, η ανάρτηση της Εύης Βατίδου και η έκπληξη φίλων του

Ο Χρίστος Κούγιας έχει γενέθλια τη Δευτέρα 9 Μαρτίου και δέχεται ευχές από φίλους, συγγενείς και συνεργάτες. Η Εύη Βατίδου δημοσίευσε μια εικόνα από τα παιδικά του χρόνια, όταν ήταν η ίδια 24 ετών. Σήμερα ο γιος της κλείνει τα 24 και θέτει στόχους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Ο Χρίστος Κούγιας αποφάσισε να γιορτάσει τα φετινά του γενέθλια, την Κυριακή 8 Μαρτίου. Όπως φαίνεται από τα stories που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, οι φίλοι του, του έκαναν έκπληξη μία τούρτα κατά την έξοδό τους σε νυχτερινό κέντρο και ο ίδιος έδειχνε να το απολαμβάνει.

Ο Χρίστος Κούγιας είναι φοιτητής Νομικής (μαζί με την αδελφή του, Μάιρα) και έχει εκφράσει την επιθυμία να ακολουθήσει τη δική του αυτόνομη πορεία στον χώρο.

Γεννημένος το 2002, παίρνει αποφάσεις και καλείται να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του, που κατάφερε να γίνει ένα από τους πιο πετυχημένους ποινικολόγους των τελευταίων δεκαετιών.

Η μητέρα του Χρίστου Κούγια, Εύη Βατίδου, θέλησε να του ευχηθεί δημόσια μέσα από μία ανάρτηση στο δικό της προφίλ στο Instagram, ανεβάζοντας μία φωτογραφία από όταν ο γιος της ήταν ακόμη μωρό και εκείνη ήταν 24 ετών: «Εγώ τότε 24… μαζί σου… Σήμερα εσύ 24. Χρόνια πολλά. Είσαι το μωρό μου».

Παρά τις δυσκολίες, ο Χρίστος Κούγιας και η αδελφή του Μάιρα, δείχνουν να έχουν αφήσει πίσω τις δυσάρεστες στιγμές που αντιμετώπισαν το 2025 και ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία.