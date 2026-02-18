Χρίστος Κούγιας: «Υπάρχει πρόβλημα με την ακτινοβολία» λέει για τις κολώνες της ΔΕΗ στη Μύκονο, κοντά στο σπίτι του

Ο Χρίστος Κούγιας διαμαρτύρεται για την απόφαση της ΔΕΗ να τοποθετήσει 5 κολώνες, σε ιδιωτικό δρόμο, πολύ κοντά στο σπίτι του στη Μύκονο. Ο γιος του αείμνηστου Αλέξη Κούγια, υποστηρίζει με δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», πως όλα έγιναν για να εξυπηρετηθεί ένας Σέρβος που χτίζει σπίτι στην περιοχή.

Όπως αναφέρει ο Χρίστος Κούγιας, οι κολώνες της ΔΕΗ, βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι του. Υποστηρίζει πως υπάρχει πρόβλημα με την ακτινοβολία. Κάνει λόγο για μια αυθαίρετη απόφαση, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην ευρύτερη περιοχή. Οι μέρες περνούν, όπως λέει και λύση δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Ο Χρίστος Κούγιας ανέφερε: «Υπάρχει ένας ιδιωτικός δρόμος που τον έκανε ο πατέρας μου με τον συνιδιοκτήτη. Η ΔΕΔΔΗΕ έβαλε χωρίς να ενημερώσει 5 κολώνες της ΔΕΗ. Αυτό προέκυψε γιατί φτιάχνει δίπλα μας ένας Σέρβος ένα σπίτι. Έχουμε δικαιώματα πάνω στο δρόμο. Θα έπρεπε τουλάχιστον να μας ενημερώσουν. Όλοι έχουν θορυβηθεί και έχουν βάλει δικηγόρους. Ο καθένας θα κάνει το δικό του κομμάτι. Καλέσαμε και την αστυνομία και κάναμε καταγγελία. Μας έδειξαν μια άδεια. Υπάρχει πρόβλημα με την ακτινοβολία. Οι κολώνες είναι πάνω από το κεφάλι μας».

Η Εύη Βατίδου τόνισε στη δική της τοποθέτηση για το θέμα: «Δεν είχα γραπτή αιτιολόγηση για την εγκατάσταση. Θέλουμε και ζητούμε τα σχετικά έγγραφα. Είναι ένα έργο αντιαισθητικό και θέλουμε να πιστοποιήσουμε την ασφάλειά μας».

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του Χρίστου Κούγια στα social media: «Να έχει η οικογένειά σου σπίτι στην Μύκονο 25 χρόνια+. Να φτιάχνεις δρόμο για όλους τους γείτονες για την ομαλή μετακίνηση στις περιουσίες τους. Να πληρώνεις φόρους κάθε χρόνο που ακολουθούν το σπίτι. Να θες να επενδύσεις σε μία από τις εμπορικότερες περιοχές της χώρας. Και αντί να έχεις το κεφάλι του ήσυχο, ξυπνάς ένα πρωί και βλέπεις 5 κολώνες της ΔΕΗ από πάνω σου», έγραψε μεταξύ άλλων.