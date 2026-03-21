Χρήστος Μάστορας: Η αποκάλυψη για τυχόν συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Ο Χρήστος Μάστορας απάντησε αν τον επόμενο χειμώνα θα συνεργαστεί στο ίδιο νυχτερινό κέντρο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό όπως αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα και social media.

Οι συζητήσεις για τυχόν συνεργασία Χρήστου Μάστορα και Κωνσταντίνου Αργυρού προέκυψαν μετά από τη συνάντηση που είχαν με τον CEO της Panik, Γιώργο Αρσενάκο, σε γνωστό εστιατόριο της Βουλιαγμένης και μια κοινή τους αυθόρμητη φωτογραφία.

Αυτή τη σεζόν ο Χρήστος Μάστορας βρίσκεται με τον Αντώνη Ρέμο στο «Nox» σε ένα από τα πιο επιτυχημένα φετινά σχήματα.

«Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι λόγω ήδη καθορισμένου προγράμματος, δεν υπάρχει στα προσεχή σχέδιά μου μία τέτοια συνεργασία», έγραψε σε Instagram story ο Χρήστος Μάστορας.

Ταυτόχρονα, ετοιμάζει το πρώτο προσωπικό του album, προπομπό του οποίου αποτελεί το hit «Μαργαρίτα» που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό.