Χρήστος Μενιδιάτης: Δεν μου έχει τύχει κάποιος να μου κάνει κακό ή να με προσβάλει

Ο Χρήστος Μενιδιάτης έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στη ζωή του και στην καριέρα του στο μουσικό πεντάγραμμο, σημειώνοντας ότι δεν έχει συμβεί ποτέ να του κάνουν κακό μέχρι στιγμής.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε σήμερα καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» το πρωί της Τρίτης (03.02.2026). Μεταξύ άλλων, ο Χρήστος Μενιδιάτης μίλησε στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της για όλα.

Αναφερόμενος στην επικαιρότητα στο χώρο του τραγουδιού, ο Χρήστος Μενιδιάτης σχολίασε πως υπάρχει «πάντα μία υπερβολή και σε κάποιες περιπτώσεις, υποκρισία».

Ο Χρήστος Μενιδιάτης είπε στη συνέχεια: «Ο κάθε άνθρωπος ξέρει που πηγαίνει και τι θα βρει. Διακρίνω μια τάση υπερβολής από όλους και να κρίνουμε χωρίς να ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες. Στον κόσμο αρέσει η ίντριγκα και κάπου εκεί χάνεται η μπάλα. Δεν μου έχει τύχει κάποιος να μου κάνει κακό ή να με προσβάλει. Είναι και το τι εκπέμπει ο κάθε άνθρωπος και τι περιθώρια αφήνει. Έχεις δικαίωμα να μην το δεχτείς και να φύγεις. Εκεί είναι η αξιοπρέπεια του καθενός και η δυναμική του».

Ως προς την πατρότητα, ο Χρήστος Μενιδιάτης ανέφερε πως ένα λάθος που κάνουν οι γονείς είναι να μην αφήνουν χώρο στα παιδιά τους να αναπτύξουν τη δική τους προσωπικότητα: «Θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν έντονα, να μην αφήνουν τις στιγμές να περνάνε».

Ο Χρήστος Μενιδιάτης ανέφερε επίσης: «Σίγουρα με ενδιαφέρει η πολιτική και τι γίνεται. Οι άνθρωποι που έχουν στις πλάτες τους το μέλλον των παιδιών μας, με ενδιαφέρει. Εάν νιώσω ότι μπορώ να κάνω πράγματα και να προσφέρω το σκέφτομαι, αλλά μέχρι στιγμής όχι».

Ο Χρήστος Μενιδιάτης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός αγαπάει τη δουλειά του και ότι έχει πετύχει το πέτυχε με πολλή δουλειά.

«Πιστεύω ο κάθε άνθρωπος πρέπει να νιώθει άνετα να λέει την άποψή του, χωρίς να έχει απέναντί του τοίχους και άτομα να τον κατασπαράξουν. Ο κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα και λόγο πολιτικό. Κρίνεται από τον κόσμο και αυτός τον τοποθετεί εκεί που πιστεύει», είπε ο Χρήστος Μενιδιάτης.

Τέλος, ο Χρήστος Μενιδιάτης αποκάλυψε πως έχουν γίνει συζητήσεις με εταιρεία παραγωγής για να γυριστεί ταινία που αφορά τη ζωή του πατέρα του, Μιχάλη Μενιδιάτη.