Χρήστος Νικολόπουλος: Η Μαρινέλλα ήταν πρωτοπόρα σε όλα, πάντα μεθοδική και πειθαρχημένη

Ο Χρήστος Νικολόπουλος μίλησε για την Μαρινέλλα, στην κάμερα της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1 και αποκάλυψε πως εκείνη τον βοήθησε όσο κανείς άλλος, στο ξεκίνημα της δικής του πορείας. Ο θάνατος της σπουδαίας τραγουδίστριας τον συνέτριψε. Έχει να θυμάται μόνο καλά από εκείνη.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ανέφερε πως η Μαρινέλλα ήταν βαθιά πειθαρχημένη, με μια ξεχωριστή ποιότητα. «Είναι ένα λυπηρό γεγονός για τον χώρο μας. Μακάρι να αντιγράψουν τον τρόπο ζωής, της αξιοπρέπειας και της φωνής της και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες. Εγώ έχω να θυμάμαι πάρα πολλά. Στα πρώτα μου βήματα με βοήθησε, αυτή ήταν που άκουσε τα πρώτα μου τραγούδια και στη συνέχεια τα ηχογραφήσαμε. Ήταν μία κυρία πραγματικά, τα λόγια της ήταν λίγα και σταράτα και με μεγάλο νόημα. Πραγματικά έχω να θυμάμαι τα καλύτερα, λυπήθηκα πολύ βαθιά γι’ αυτή την απώλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν πρωτοπόρα σε όλα. Και στον τρόπο της εμφάνισής της και στις κινήσεις της. Πράγματι ήταν η πρώτη. Εγώ δούλεψα τα πρώτα χρόνια του ξεκινήματός μου, τότε που άρχισε δειλά – δειλά να σηκώνεται, τα πρώτα της βήματα. Πράγματι ήταν πρωτοπόρα και είναι μεγάλη απώλεια για τον χώρο μας» ανέφερε συγκινημένος ο καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης.

«Πάντα μεθοδική σε ό,τι έκανε, το μελετούσε. Ήταν πειθαρχημένη, όταν ήταν λίγο άρρωστη άκουγε τον γιατρό και έπρεπε να κάνει αυστηρά ό,τι της έλεγε ο γιατρός. Σας είπα ότι μακάρι να μιμηθούν τον τρόπο ζωής της και την ερμηνεία της, και άλλοι καλλιτέχνες» συμπλήρωσε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

Η ιέρεια του ελληνικού τραγουδιού έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (28.03.2026) μετά από άνιση μάχη που έδινε ύστερα από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου. Η Μαρινέλλα, όπως και στη ζωή της, πάλεψε γενναία για να ξεπεράσει το πρόβλημα υγεία της. Δυστυχώς το Σάββατο άφησε την τελευταία πνοή στο σπίτι της.