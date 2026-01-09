Χρήστος Πολίτης: Ο ρόλος του Γιάγκου Δράκου στη «Λάμψη», οι viral ατάκες, η απομόνωση και ο μοναχικός θάνατος

Ο Χρήστος Πολίτης έχει ταυτιστεί με την ελληνική μυθοπλασία, καθώς για 15 ολόκληρα χρόνια έμπαινε στα σπίτια του κόσμου, ως Γιάγκος Δράκος, ο κεντρικός ήρωας της θρυλικής σειράς του ΑΝΤ1, «Η Λάμψη». Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, που μεσουράνησε τη δεκαετία του 1990 στην ελληνική τηλεόραση και άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα τόσο στο θεατρικό σανίδι όσο και στον κινηματογράφο, άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα (05.01.2026) και ο χαμός του αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τον χώρο της υποκριτικής τέχνης.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το βράδυ της Πέμπτης (08.01.2026) μέσα από μία ανάρτηση του συγγραφέα Μάνου Λαμπράκη στο Facebook. Τα τελευταία χρόνια ο Χρήστος Πολίτης είχε επιλέξει να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και είχε απομονωθεί στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη, όπου τον βρήκε και το μοναχικό του τέλος, ενώ θα μείνει στην ιστορία για τις ατάκες που έλεγε στο εμβληματικό σίριαλ του Νίκου Φώσκολου που έχουν γίνει viral και θα συντροφεύουν γενιές και γενιές.

Ο ρόλος του Γιάγκου Δράκου στη «Λάμψη»

Ο Χρήστος Πολίτης υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, έχοντας ταυτιστεί στη συνείδηση του κοινού με τον εμβληματικό ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη σειρά «Η Λάμψη». Πρωταγωνίστησε στο δημοφιλές σίριαλ του Νίκου Φώσκολου για 15 συνεχή χρόνια, από την έναρξη της σειράς το 1991 έως και το τέλος της το 2005. Στη διάρκεια αυτών των ετών, ενσάρκωσε τον εμβληματικό ρόλο του ισχυρού μεγιστάνα Γιάγκου Δράκου, έναν χαρακτήρα που τον καθιέρωσε στην τηλεοπτική ιστορία της Ελλάδας.

«Δεν με προσέγγισε αυτός. Εκείνη την εποχή η Βουγιουκλάκη είχε πολύ στενές σχέσεις με τον Κυριακού, είχαν κάνει τη σειρά “Και εύθυμη και χήρα” με τον Σπυρόπουλο. Οπότε η “Λάμψη” ήταν άλλη μια ευκαιρία για να παίξει ο Σπυρόπουλος. Ο Φώσκολος σκεφτόταν διάφορα πρόσωπα σύμφωνα με τη δική του αισθητική. Δηλαδή ο Φώσκολος ήταν τύπος που έβλεπε σε μια βιτρίνα ένα σακάκι λαμέ ψαροκόκαλο κι αγόραζε δυο – τρία. Τέτοια φόραγε. Ήθελαν τον Σπυρόπουλο και για κάποιο λόγο -δηλαδή γιατί ήταν ο Διαγόρας Χρονόπουλος τότε στο παιχνίδι- την Κούρκουλα.

Στη Βουγιουκλάκη και τον Χρονόπουλο δεν πήγαινε, ας πούμε, η Τόνια Καζιάνη για το ρόλο της Βίρνας ή ο Ερρίκος Μπριόλας για το ρόλο του Γιάγκου Δράκου. Δεν ήθελαν ούτε τον Αλεξανδράκη, ούτε τον Αντωνόπουλο, ούτε τον Βόγλη, όλους αυτούς που είχαν μια ηλικία κλπ. Χρόνια μετά σε μια δεξίωση ο ίδιος ο Κυριακού μου αποκάλυψε ότι η Βουγιουκλάκη πρότεινε να παίξω εγώ το ρόλο του Γιάγκου. Κάπως προτάθηκε και η Κάτια Δανδουλάκη. Άρα εμείς ήμασταν «φορετοί» στη “Λάμψη” και έπρεπε να μας αποδεχθεί ο Φώσκολος. Ο οποίος δεν με συμπάθησε ποτέ», είχε δηλώσει ο Χρήστος Πολίτης για τη σειρά και τον Νίκο Φώσκολο.

Συνολικά, στην τηλεόραση εργάστηκε από το 1973 έως το 2005, πρωταγωνιστώντας σε 8 τηλεοπτικές σειρές.

Ο Χρήστος Πιατουλάκης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στο Ηράκλειο στις 27 Δεκεμβρίου του 1942. Ήταν απόφοιτος της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραγωγές. Επίσης, στον κινηματογράφο συμμετείχε σε 18 ταινίες, από το 1968 μέχρι το 1974.

«Τελειώνοντας το σχολείο -εμπορική σχολή λεγόταν τότε, όχι γυμνάσιο- δούλεψα σε ένα φοροτεχνικό γραφείο. Ο ιδιοκτήτης είχε δύο κόρες και μια πολύ όμορφη γυναίκα, Κρεολή, 37 χρονών τότε. Πιάνοντας δουλειά είπα στον εαυτό μου: Χρήστο, μακριά από τις κόρες, πρέπει να σεβαστείς το αφεντικό. Έπιασα δουλειά 1 Οκτωβρίου. Στις 18 Οκτωβρίου είχα γίνει εραστής της κυρίας. Το γραφείο ήταν στη μία άκρη ενός δρόμου γεμάτου με γραφεία, και το σπίτι στην άλλη. Όλοι το πήραν μυρωδιά», είχε εξομολογηθεί ο Χρήστος Πολίτης σε μία σπάνια συνέντευξή του στο news247.

Επίσης ο Χρήστος Πολίτης το 1969 κέρδισε και βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία «Το κορίτσι του 17».

Οι viral ατάκες

Η «Λάμψη» του Νίκου Φώσκολου ήταν η πρώτη καθημερινή σειρά της ελληνικής τηλεόρασης που κατάφερε να γνωρίσει τεράστια επιτυχία και να αντέξει στον χρόνο. Για 15 ολόκληρα χρόνια κρατούσε τα απογεύματα συντροφιά στους τηλεθεατές, με επικές σκηνές έρωτα, χωρισμού, ίντριγκας και αποκαλύψεων.

Μάλιστα, οι διάλογοι μεταξύ των ηρώων ήταν μακρόσυρτοι και για να εμπεδώσουν αυτά που άκουγαν επαναλάμβαναν τις ατάκες, καταφέρνοντας να γίνουν άκρως ενδιαφέρουσες και το κοινό να τις λατρέψει.

Μέχρι και στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού ατάκες από τη σειρά ξεχώρισαν και έγιναν ένα απολαυστικό βίντεο, δια χειρός Luben.

Στη μνήμη όλων θα μείνει και η τελευταία σκηνή του 3457ου επεισοδίου, με τον Χρήστο Πολίτη να δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας.

Ένας χαρακτηριστικός διάλογος του Γιάγκου με τη σύζυγό του, Βίρνα Δράκου, που έχει γίνει viral.

Γιάγκος: Βίρνα, θέλεις να πεις ότι έχεις εραστή;

Βίρνα: Ναι, Γιάγκο, αυτό θέλω να σου πω, ότι έχω εραστή.

Γιάγκος: Δηλαδή εννοείς ότι έχεις εραστή;

Βίρνα: Γιάγκο, δε μπορώ να στο κρύβω άλλο, έχω εραστή.

Γιάγκος: Πώς είναι δυνατόν, Βίρνα, να έχεις εραστή;