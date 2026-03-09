Χρήστος Βαλαβανίδης: «Βασανίστηκε και δεν έζησε» λέει συντετριμμένη η σύζυγός του ηθοποιού Ασπασία Κράλλη

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής (06.03.2026) στα 82 του χρόνια. Η σύζυγός του, Ασπασία Κράλλη, με την οποία ήταν μαζί εδώ και 54 ολόκληρα χρόνια, ανεβαίνει πλέον τον δικό της Γολγοθά. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, μίλησε για τους τελευταίους δύσκολους μήνες του ηθοποιού, αλλά και για πτυχές του χαρακτήρα του, που εκείνη λάτρεψε στο πέρασμα των χρόνων.

Όπως ανέφερε η Ασπασία Κράλλη, ο Χρήστος Βαλαβανίδης ήταν για εκείνη σύντροφος και φίλος. Μαζί με την κόρη που είχαν αποκτήσει, στάθηκαν δίπλα του μέχρι το τέλος. Στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια, αλλά και κατά τη διάρκεια της τελευταίας νοσηλείας του, σε νοσοκομείο. Ο αείμνηστος ηθοποιός δεν έχασε ποτέ το χιούμορ που τον χαρακτήριζε.

«Ήμασταν μαζί 54 χρόνια. Μεγάλη απώλεια για μένα. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει παρόλο που έχει γεμίσει… σελίδες το Facebook και όλα τα σόσιαλ, και η κυρία Μενδώνη. Όμως στο σπίτι είμαι μόνη. Για μένα ήταν ο φίλος μου, ο Χρήστος μου. Από τη δραματική σχολή είμαστε μαζί. Ήταν σπάνιος άνθρωπος, υπέροχος σύντροφος, ομορφάνθρωπος. Δεν τον ερωτεύτηκα -όχι- για το ύψος του, όχι. Ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος. Εξαιρετικά γενναιόδωρος.

Τι να σας πω, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ και μου κοστίζει απίστευτα η απώλειά του. Των αδελφών είναι μεγάλη η υμνωδία, αλλά κανείς δεν είναι εδώ στο σπίτι για να υποστεί αυτό που περνάω εγώ».

«Δεν έγινε ποτέ αυλικός κανενός. Δεν έγλειψε ποτέ κανέναν. Δεν προσκύνησε ποτέ κανέναν για να ανεβεί. Ό,τι έγινε το ‘κανε μόνο με το ταλέντο του. Ήταν αζήτητος. Δεν τηλεφώνησε ποτέ για δουλειά. Μόνο τηλεφωνήματα δεχόταν για δουλειά. Θαυμάζαμε ο ένας τον άλλον πολύ και αγαπιόμασταν. Και θα τιμήσουμε την αποχώρησή του στη Ριτσώνα, τη Δευτέρα στις 12:30. Βασανίστηκε πολύ τον τελευταίο καιρό στο νοσοκομείο, πάρα πολύ. Και αυτό συζητάμε με την κόρη μου τώρα, ότι τουλάχιστον να βασανιζόταν και να ζούσε. Αλλά βασανίστηκε και δεν έζησε. Και αυτό μας πληγώνει ιδιαίτερα.

Εύχομαι… δεν ξέρω τι υπάρχει μετά θάνατον. Εύχομαι να εισπράττει όλη αυτή την αγάπη που είχε. Αν… υπάρχει κάτι μετά θάνατον. Στο νοσοκομείο έφυγε με ανακοπή καρδιάς. Ήταν… 55 μέρες. Έλεγε ότι θα κάθεται σε μια καρέκλα… στη θάλασσα και θα μας βλέπει εμάς να κολυμπάμε. Την κόρη του και μένα και τον σύντροφο της κόρης του. Ο τελευταίος αποχαιρετισμός» συμπλήρωσε η σύζυγος του Χρήστου Βαλαβανίδη.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ αγαπήθηκε ευρέως από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «Οι Αυθαίρετοι».