Χρυσές Σφαίρες 2026: Wicked ή Avatar – Όλα τα φαβορί

Στην τελική ευθεία για τις Χρυσές Σφαίρες έχει μπει το Χόλιγουντ. Λίγο πριν την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων, για το BBC η «μάχη» ανάμεσα στα Wicked: For Good και Avatar: Fire and Ash αναμένεται να κυριαρχήσει στη φετινή short list, ανοίγοντας επίσημα τη σεζόν των κινηματογραφικών βραβείων που θα κορυφωθεί με τα Όσκαρ τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του βρετανικού δικτύου, ταινίες όπως τα Hamnet, Sinners και Marty Supreme συγκαταλέγονται επίσης στις ισχυρές υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, ενώ μεγάλα ονόματα – ανάμεσά τους οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Έμα Στόουν, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Τζέσι Μπάκλεϊ – θεωρούνται φαβορί για βραβείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες 2026 ανακοινώνονται στις 08:15 (τοπική ώρα) – 15:15 ώρα Ελλάδας – από τους ηθοποιούς Μάρλον Γουέιανς και Σκάι Π. Μάρσαλ. Φέτος, οι Χρυσές Σφαίρες εισάγουν και μια νέα κατηγορία: Καλύτερο Podcast.

Την τελετή της 11ης Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες θα παρουσιάσει για δεύτερη χρονιά η Αμερικανίδα κωμικός Νίκι Γκλέιζερ.

Φαβορί στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας

Το Wicked: For Good είναι πιθανό να εμφανιστεί σε αρκετές κατηγορίες, σύμφωνα με το BBC, που υπενθυμίζει, ότι η πρώτη ταινία Wicked είχε ήδη διακριθεί πέρυσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθεί το Avatar: Fire and Ash, που είναι επίσης πιθανό να προταθεί για υποψηφιότητα, πριν από την αναμενόμενη κυριαρχία του στο box office αυτά τα Χριστούγεννα.



Άλλοι δυνατοί διεκδικητές είναι:

One Battle After Another με τον Λεονάνρτο Ντι Κάπριο

με τον Λεονάνρτο Ντι Κάπριο Sinners , το βαμπιρικό δράμα εποχής

, το βαμπιρικό δράμα εποχής Hamnet , η πολυσυζητημένη μεταφορά για τον θάνατο του γιου του Σαίξπηρ.

, η πολυσυζητημένη μεταφορά για τον θάνατο του γιου του Σαίξπηρ. Στην κούρσα συμμετέχουν και τρεις αθλητικές βιογραφίες (Marty Supreme, Christy, The Smashing Machine), ενώ έντονο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης το συνωμοσιολογικό δράμα Bugonia, η νέα μεταφορά του Frankenstein, η σατιρική ταινία Jay Kelly και το μουσικό biopic Springsteen: Deliver Me from Nowhere.

Στη μάχη των βραβείων, εκτός από τις μεγάλες υποψηφιότητες, βρίσκονται και άλλα ενδιαφέροντα φιλμ: το δράμα για σεξουαλική επίθεση After The Hunt, η βιογραφία του Lorenz Hart Blue Moon, το θρίλερ με πυραύλους A House of Dynamite, η μελέτη μοναξιάς Train Dreams, η μουσική ιστορία αγάπης Song Sung Blue και η ταινία εμπνευσμένη από τον John Bishop, Is This Thing On?.

Παράλληλα, αρκετές ταινίες που διεκδικούν το βραβείο μη αγγλόφωνου φιλμ, όπως τα The Secret Agent, No Other Choice, Sentimental Value, The Voice of Hind Rajab, Sirāt και It Was Just an Accident, θα μπορούσαν εύκολα να εμφανιστούν και σε άλλες κατηγορίες.

Χρυσές Σφαίρες: Οι ηθοποιοί που ξεχωρίζουν

Με 36 διαθέσιμες θέσεις για ερμηνείες, οι Χρυσές Σφαίρες προσφέρουν ευρύ πεδίο υποψηφιοτήτων, στις οποίες ξεχωρίζουν:

Λεονάρντο Ντι Κάπριο (One Battle After Another)

Τιμοτέ Σαλαμέ (Marty Supreme)

Σίνθια Ερίβο & Αριάνα Γκράντε (Wicked: For Good)

Σίντνεϊ Σουίνι (Christy), για έναν ρόλο που έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές

Έμα Στόουν & Τζέσι Πλέμονς (Bugonia)

Η Τζέσι Μπάκλεϊ θεωρείται φαβορί για Α’ Γυναικείο Ρόλο στο Hamnet, ενώ ο Πολ Μεσκάλ ενδέχεται επίσης να προταθεί.

Στους πιθανούς υποψηφίους βρίσκονται ακόμη οι Τζούλια Ρόμπερτς (After The Hunt), Ίθαν Χοκ (Blue Moon), Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Sinners), Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ (Springsteen: Deliver Me from Nowhere), Τζένιφερ Λόρενς (Die My Love), Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue), και Σον Πεν (both One Battle After Another).

Το BBC σημειώνει πως οι Χρυσές Σφαίρες συνεχίζουν να τιμούν και την τηλεόραση. Η βρετανική μίνι σειρά Adolescence, που σάρωσε στα Emmy, θεωρείται φαβορί στις limited series.

Πιθανές υποψηφιότητες στις δραματικές σειρές:

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Στις κωμωδίες ξεχωρίζουν:

The Studio

Hacks

Nobody Wants This

Abbott Elementary





Οι Χρυσές Σφαίρες αποτελούν έναν προπομπό των Όσκαρ.